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Загроза масштабного штурму РФ на Херсонщині: у ЗСУ зробили заяву

Олексій Тесля
23 грудня 2024, 18:16
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З боку росіян іде певне інформаційне нагнітання, вважає Іван Тимочко.
Загроза масштабного штурму РФ на Херсонщині: у ЗСУ зробили заяву
ЗСУ стримують ворога / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Важливо:

  • Для росіян поки що не доцільно форсувати річку Дніпро
  • На сході росіяни задіяли 150 тисяч військових

Заяви про наступ окупантів у Херсонській області є нагнітанням ситуації, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Для росіян поки що не доцільно форсувати річку Дніпро, підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

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Представник ЗСУ нагадав про те, що навіть за кращого забезпечення росіяни були змушені раніше тікати з Херсона.

"Я думаю, що там іде певне інформаційне нагнітання з, можливо, плановою якоюсь такою відволікаючою манерою. І це швидше буде супроводжуватися якоюсь потужною інформаційною кампанією", - не виключив він.

Співрозмовник додав, що окупанти поки що навіть не можуть просунутися біля Покровська, або повністю зайняти Курахове.

"Якщо ми розглядаємо Тимчасовий, Курахівський, Покровський напрямок, то там зараз росіяни задіяли 150 тисяч своїх військ. Це на сухопутній території. Це з урахуванням того, що там набагато ближча з Росії логістична мережа, коли вони там мають контроль за сухопутною материковою територією України", - додав Тимочко.

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує наступ на Херсон. Для атаки на Херсонщині планується залучити до 4 000 російських штурмовиків. Операцію курируватиме командувач ВДВ РФ Михайло Теплинський.

Представник Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук заявив, що ЗСУ повністю контролює ситуацію в Херсонській області. Війська агресора Росії раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів. Ворог не зможе переправитися через Дніпро, але продовжуватиме свої спроби.

Як повідомляв Главред, російські окупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині, проте шансів на успіх у них мало. Таку думку висловив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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