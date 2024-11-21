Путін поставив нову мету на фронті: яке місто націлився захопити ворог

Завдяки запеклому опору українських воїнів ворогу не вдалося досягти цілей.

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Путін поставив нову мету на фронті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео на YouTube

Що стверджує експерт Федоренко:

Ворог зазнає втрат на Куп'янському напрямку

Путін поставив наказ до Нового року завершити наступ

Ворог має всі можливості і резерви, щоб виконати завдання із захоплення Куп'янськ-Вузлового. З цієї причини ситуація в Куп'янському районі Харківської області залишається складною.

Такою інформацією в ефірі телемарафону поділився командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

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За його словами, Кремль дав наказ завершити наступ до Нового року, проте не все пішло в планах ворога по маслу.

Навіть навпаки - завдяки потужному опору Сил оборони окупанти зазнають значних втрат і не мають суттєвих успіхів.

Куп'янськ - що відомо / Инфографика: Главред

Противнику не вдалося досягти кривавих цілей і до 1 листопада захопити Куп'янськ-Вузловий та встановити контроль над лівобережною частиною Куп'янщини.

"За тиждень, який зараз завершується, противник не мав жодних суттєвих чи значних успіхів на полі бою. Хоча при цьому щодня зазнає дуже серйозних втрат, зокрема в живій силі. Зараз, коли впало листя, ми можемо побачити, що лісопосадки, які є основними логістичними шляхами противника, якими він намагається маневрувати, буквально всіяні тілами вбитих окупантів", - розповів Федоренко.

Однак, як вказує командир батальйону, агресор усе ще може продовжувати спроби захоплення, адже все ще має сили та резерви.

"До Нового року - наступний термін, який їм визначили генерали російських окупаційних військ, вийти на Куп'янськ-Вузловий", - зазначив військовий.

Однак Федоренко не сумнівається, що захисники України знову розгромлять окупантів і зірвуть плани ворога.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, удари вглиб РФ перепишуть "ситуацію на землі". Якщо Сили оборони України почнуть використовувати далекобійну зброю вглиб території РФ, військам КНДР буде не солодко.

Водночас експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук стверджує, що війна може набути глобального характеру. На жаль, Україна може виснажитися швидше за РФ, адже ресурсів у нас менше, як і можливостей.

Водночас військовий назвав проблему армії РФ на Покровському напрямку. За його словами, ворог практично припинив до останнього часу використання броні на передньому краї і став масово застосовувати піхоту, адже броня просто не доїжджала до точки висадки.

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Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч і військовий. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з архітектури, містобудування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася в батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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