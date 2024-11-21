Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путін поставив нову мету на фронті: яке місто націлився захопити ворог

Даяна Швець
21 листопада 2024, 13:56
277
Завдяки запеклому опору українських воїнів ворогу не вдалося досягти цілей.
Путін поставив нову мету на фронті: яке місто націлився захопити ворог
Путін поставив нову мету на фронті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео на YouTube

Що стверджує експерт Федоренко:

  • Ворог зазнає втрат на Куп'янському напрямку
  • Путін поставив наказ до Нового року завершити наступ

Ворог має всі можливості і резерви, щоб виконати завдання із захоплення Куп'янськ-Вузлового. З цієї причини ситуація в Куп'янському районі Харківської області залишається складною.

Такою інформацією в ефірі телемарафону поділився командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

відео дня

За його словами, Кремль дав наказ завершити наступ до Нового року, проте не все пішло в планах ворога по маслу.

Навіть навпаки - завдяки потужному опору Сил оборони окупанти зазнають значних втрат і не мають суттєвих успіхів.

Путін поставив нову мету на фронті: яке місто націлився захопити ворог
Куп'янськ - що відомо / Инфографика: Главред

Противнику не вдалося досягти кривавих цілей і до 1 листопада захопити Куп'янськ-Вузловий та встановити контроль над лівобережною частиною Куп'янщини.

"За тиждень, який зараз завершується, противник не мав жодних суттєвих чи значних успіхів на полі бою. Хоча при цьому щодня зазнає дуже серйозних втрат, зокрема в живій силі. Зараз, коли впало листя, ми можемо побачити, що лісопосадки, які є основними логістичними шляхами противника, якими він намагається маневрувати, буквально всіяні тілами вбитих окупантів", - розповів Федоренко.

Однак, як вказує командир батальйону, агресор усе ще може продовжувати спроби захоплення, адже все ще має сили та резерви.

"До Нового року - наступний термін, який їм визначили генерали російських окупаційних військ, вийти на Куп'янськ-Вузловий", - зазначив військовий.

Однак Федоренко не сумнівається, що захисники України знову розгромлять окупантів і зірвуть плани ворога.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, удари вглиб РФ перепишуть "ситуацію на землі". Якщо Сили оборони України почнуть використовувати далекобійну зброю вглиб території РФ, військам КНДР буде не солодко.

Водночас експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук стверджує, що війна може набути глобального характеру. На жаль, Україна може виснажитися швидше за РФ, адже ресурсів у нас менше, як і можливостей.

Водночас військовий назвав проблему армії РФ на Покровському напрямку. За його словами, ворог практично припинив до останнього часу використання броні на передньому краї і став масово застосовувати піхоту, адже броня просто не доїжджала до точки висадки.

Ще більше цікавих новин:

Хто такий Юрій Федоренко?

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч і військовий. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з архітектури, містобудування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася в батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова ЗСУ Федоренко Купянск Харківська область війна на Донбасі новини Харківщини війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Куп'янський напрямок Куп'янськ-Вузловий
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нетаньягу та Галланта під арешт: Міжнародний кримінальний суд видав ордер

Нетаньягу та Галланта під арешт: Міжнародний кримінальний суд видав ордер

14:48Світ
Як довго реалізовуватиметься План стійкості - експерт вказав на важливі моменти

Як довго реалізовуватиметься План стійкості - експерт вказав на важливі моменти

14:41Україна
Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою

Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою

14:02Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зима озолотить представників трьох знаків Зодіаку: хто казково розбагатіє

Зима озолотить представників трьох знаків Зодіаку: хто казково розбагатіє

Якою буде зима 2025 в Україні: кліматолог Засядько дала прогноз

Якою буде зима 2025 в Україні: кліматолог Засядько дала прогноз

Секретні комбінації для водіїв: як перевірити двигун за допомогою педалей

Секретні комбінації для водіїв: як перевірити двигун за допомогою педалей

Графіки вже не діють: в Україні вводять екстрені відключення світла - ДТЕК

Графіки вже не діють: в Україні вводять екстрені відключення світла - ДТЕК

Що означає червона лінія на трасі: водіям розповіли про нову розмітку

Що означає червона лінія на трасі: водіям розповіли про нову розмітку

Останні новини

15:11

"Не важливіше ніж інші": популярний актор зізнався, чи є в нього бронь

15:02

РФ "надіслала повідомлення Заходу" ударом міжконтинентальної ракети по Дніпру – CNN

14:48

Нетаньягу та Галланта під арешт: Міжнародний кримінальний суд видав ордер

14:48

Забійний засіб гарантує результат: як вигнати тарганів раз і назавжди

14:41

Як довго реалізовуватиметься План стійкості - експерт вказав на важливі моментиВідео

Цікава ідея, але є питання з реалізацією: Петро Олещук - про план стійкості ЗеленськогоЦікава ідея, але є питання з реалізацією: Петро Олещук - про план стійкості Зеленського
14:32

"Весь ранок милуюся": Настя Каменських заінтригувала подарунком не від Потапа

14:25

РЕБи на понад 12 мільйонів: як Анатолій Шкрібляк, БФ "Надія" та Валерій Дубіль допомагають фронту актуально

14:02

Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетоюФото

13:56

Путін поставив нову мету на фронті: яке місто націлився захопити ворог

Реклама
13:33

Онука Софії Ротару приголомшила шанувальників новим знімком - деталі

13:10

Чим відрізняються два робітники: треба знайти 3 відмінності всього за 15 секунд

13:04

Військам КНДР буде несолодко: удари вглиб РФ перепишуть "ситуацію на землі"

13:02

Наказали мовчати: Захарова оконфузилась через удар РФ міжконтинентальною ракетою

12:58

"Тому й страшний такий": мовчун Вітас опинився в клініці - деталі

12:33

6 знаків зодіаку, які не можуть зберігати секрети

12:33

РЕБи могутнім воїнам: до Дня ДШВ стартує збір на 10 комплексів радіоелектронної боротьби для десантників

12:33

"Україна може виснажитися швидше за РФ": війна може набути глобального характеру – ОлещукВідео

12:14

Невістка зрадниці Наташі Корольової офіційно зреклася вибору батьків

12:12

РФ вдарила по Кривому Рогу: 15 поранених, серед них - дітиФото

12:11

Як визначити вік кошеня: топ найпростіших методів

Реклама
11:42

У РФ знову натякають на ядерку: Захарова погрожує Польщі через базу ПРО

11:32

Постраждалі і руйнування у Дніпрі: що відомо про наслідки ракетного ударуФото

11:20

Вдарить сильний мороз: у яких областях знизиться температура і буде сніг

10:57

Китайський гороскоп на завтра 22 листопада: Собакам - гнів, Кроликам - плітки

10:52

"Броня просто не доїжджає": військовий назвав проблему армії РФ на Покровському напрямку

10:45

Хитрі водії Японії прикривають колеса дощечками: навіщо вони так роблять

10:23

Угорщина боїться ядерного удару РФ: біля кордону з Україною готують системи ППО

10:19

Сніг, ожеледь і морози: в Україні серйозно зіпсується погодаФото

09:57

22:22 і не тільки: що означає, коли на годиннику бачиш однакові цифри

09:43

РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету: стали відомі деталі ранкового удару

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 листопада (оновлюється)

09:16

ЗСУ успішно відновлюють позиції: на кону велике місто на Донеччині - ISW

09:11

Карта Deep State онлайн за 21 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:06

Київ засипало снігом: синоптики розповіли, чого чекати від погоди сьогодніФото

08:43

"Померла, так померла": син Світличної приголомшив висловлюванням про смерть матері

08:15

Удар Storm Shadow по Курщині: ЗСУ вдарили по командуванню РФ - Forbes

08:10

Чому у Рамштайна є свої межі?Погляд

08:03

"Примусово": зрадницю Лоліту доставлять до суду у справі вбивства

07:47

Вибухи у Дніпрі: РФ атакувала промислове підприємство, спалахнули пожежі

07:43

Графіки вже не діють: в Україні вводять екстрені відключення світла - ДТЕК

Реклама
06:39

У РФ злітали МіГ-31К і Ту-95 і запустили ракети по Україні: що відомо

06:10

Кремль не готовий зупинити війнуПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 22 листопада: Стрільцям - хороші новини, Рибам - дивовижні речі

05:36

Небезпечна звичка багатьох: чи можна мити голову у Новий рік - прикмети

05:00

Який зараз вигляд і як склалося життя у Пайпер із серіалу "Всі жінки - відьми"Фото

04:50

Яке сьогодні свято 21 листопада 2024 року: чому цього дня заборонено веселитись

04:30

Що означає червона лінія на трасі: водіям розповіли про нову розмітку

04:00

4 речі, які потрібно робити під час вимкнення світла: збереже техніку і не тільки

03:32

Ні на градус більше: якою має бути температура в морозилці - цифри здивують

02:10

Скрутні ситуації не страшні: які інструменти треба покласти в машину взимку

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти