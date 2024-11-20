'Треба робити ставку на життя': ЗСУ можуть залишити важливе місто - експерт

Про що сказав Селезньов:
- Ситуація навколо Курахового може зануритися в "туман війни"
- Між територіями і життям бійців потрібно вибирати другий варіант
У Донецькій області ЗСУ можуть почати відступ від важливого міста.
Як заявив військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі "РБК.Україна", незабаром воїни України, найімовірніше, почнуть ар'єргардні бої. Головна мета - забезпечити відступ головним силам з Курахового в Донецькій області.
"Варіантів утримувати курахівський гарнізон у нас практично немає. Якщо ставити питання, що важливіше - життя воїнів чи територія - треба робити ставку на життя. Оскільки чим далі, тим складнішою стає логістика", - підкреслив Селезньов.
Як стверджує Селезньов, саме в районі міста Курахове обстановка може зануритися в "туман війни".
Схожа ситуація раніше склалася з Вугледаром і Селидовим.
"Навіть перекидання серйозних підкріплень на цю ділянку навряд чи змінить ситуацію", - додав Селезньов.
Ситуація на фронті - що відомо
Раніше аналітики ISW повідомляли, що ЗСУ успішно звільняють Харківщину. Воїни досягли успіхів у районі Глибокого та завдали втрат російським підрозділам, відбиваючи їхні атаки.
Ситуація на Курщині, водночас, загострюється. Російські агресори нещодавно досягли просування в районі українського виступу, що межує з Курською областю, повідомляє ISW.
Главред писав, що нещодавно президент Зеленський визнав, що без підтримки США країна не виживе. Однак, за словами очільника держави, у будь-якому разі ми залишимося і будемо боротися.
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Хто такий Владислав Селезньов
Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.
До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником Кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі та переїхав до Києва.
Після початку АТО на Донбасі у 2014 році був призначений керівником прес-центру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.
У період із листопада 2014 до 2017 року - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України.
Наприкінці 2017 року звільнився із ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.
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