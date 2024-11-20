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"Треба робити ставку на життя": ЗСУ можуть залишити важливе місто - експерт

Даяна Швець
20 листопада 2024, 12:06
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Якщо ставити питання, що важливіше - життя воїнів чи територія - треба думати про захисників, стверджує експерт.
Курахово, ВСУ на танке
ЗСУ доведеться, найімовірніше, покинути Курахове / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін із DeepState

Про що сказав Селезньов:

  • Ситуація навколо Курахового може зануритися в "туман війни"
  • Між територіями і життям бійців потрібно вибирати другий варіант

У Донецькій області ЗСУ можуть почати відступ від важливого міста.

Як заявив військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі "РБК.Україна", незабаром воїни України, найімовірніше, почнуть ар'єргардні бої. Головна мета - забезпечити відступ головним силам з Курахового в Донецькій області.

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"Варіантів утримувати курахівський гарнізон у нас практично немає. Якщо ставити питання, що важливіше - життя воїнів чи територія - треба робити ставку на життя. Оскільки чим далі, тим складнішою стає логістика", - підкреслив Селезньов.

Як стверджує Селезньов, саме в районі міста Курахове обстановка може зануритися в "туман війни".

'Треба робити ставку на життя': ЗСУ можуть залишити важливе місто - експерт
Курахове - що відомо / Инфографика: Главред

Схожа ситуація раніше склалася з Вугледаром і Селидовим.

"Навіть перекидання серйозних підкріплень на цю ділянку навряд чи змінить ситуацію", - додав Селезньов.

Ситуація на фронті - що відомо

Раніше аналітики ISW повідомляли, що ЗСУ успішно звільняють Харківщину. Воїни досягли успіхів у районі Глибокого та завдали втрат російським підрозділам, відбиваючи їхні атаки.

Ситуація на Курщині, водночас, загострюється. Російські агресори нещодавно досягли просування в районі українського виступу, що межує з Курською областю, повідомляє ISW.

Главред писав, що нещодавно президент Зеленський визнав, що без підтримки США країна не виживе. Однак, за словами очільника держави, у будь-якому разі ми залишимося і будемо боротися.

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Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником Кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі та переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі у 2014 році був призначений керівником прес-центру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період із листопада 2014 до 2017 року - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився із ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Курахове Вугледар Соледар війна на Донбасі Владислав Селезньов окупація Донбасу контрнаступ ЗСУ підрив Курахівської дамби
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