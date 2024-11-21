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"Україна може виснажитися швидше за РФ": війна може набути глобального характеру – Олещук

Альона Вороніна
21 листопада 2024, 12:33оновлено 21 листопада, 14:47
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У війні на виснаження Україна може виснажитися швидше за Росію, бо ресурсів у нас значно менше, як і можливостей, аби підтримувати таку війну, зазначає експерт.
ВСУ, фронт
Україна має готуватися до різних варіантів, зазначає Олещук/ колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Україна може виснажитися швидше за РФ у війні на виснаження
  • Проблеми наростають і в України, і в Росії
  • Наша держава має готуватися до різних варіантів

Реалізація представленого президентом Володимиром Зеленським внутрішнього плану стійкості України може зіткнутися з перешкодами. Ситуація зараз досить складна і характеризується наявністю великих проблем.

Проблеми, які є в Україні, нікуди не зникнуть автоматично. Таку думку висловив експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Петро Олещук в інтерв’ю Главреду.

"Окрім презентації плану, президент закликав чесно обговорювати проблеми для пошуку рішень. Я не чекаю, що все буде легко, просто, зрозуміло. Проблеми будуть, і росіяни будуть намагатися їх посилювати. У війні на виснаження Україна може виснажитися швидше за Росію, тому що ресурсів України значно менше, як і можливостей, аби підтримувати таку війну", – зазначив Олещук.

У той же час він наголосив, що не треба думати, що в країни-агресорки Росії немає проблем – вони так само наростають. Експерт зазначив, що ніхто не може сказати, де та точка, коли ці проблеми перетворяться на щось серйозне, що глобально вплине на характер бойових дій та їхні перспективи.

"Тому Україна має готуватися до різних варіантів, адже нікому невідомо, куди всіх заведе ескалація. Росія все активніше залучає різні маргінальні терористичні режими з метою їхньої підтримки, а сама таким чином включається в численні конфлікти за межею України, підтримуючи своїх партнерів та союзників. Привид Світової війни дуже довго висить над нами, і все це розуміють. І ніхто не може гарантувати, що в певний момент цей конфлікт не набуде глобального характеру, а Україна не стане в ньому одним з фронтів такої війни", – сказав Олещук.

Експерт зазначив, що робити якісь прогнози у цій ситуації – надзвичайно невдячна справа. За його словами, є багато варіантів, за якими може розвиватися ситуація. Вони можуть включати як спроби з боку партнерів заморозити війну в Україні і таким чином заспокоїти себе хоча б на деякий час, так і навпаки, коли конфлікт глобалізується раптово і з абсолютно непрогнозованими наслідками.

"Варіанти є різні, і треба розуміти, що й обставини для України теж постійно змінюються. Коли тисячу днів тому починалася повномасштабна війна, давали 72 години на існування України. Зараз ситуація інша – це не означає, що вимальовуються дуже добрі перспективи, але все пішло геть не так, як прогнозували абсолютно всі в Україні, Росії та державах Заходу. Тому треба бути готовими до різних варіантів", – підсумував експерт.

Дивіться відео інтервʼю Петра Олещука Главреду про план стійкості Зеленського:

План стойкости Зеленского Инфографика
План стійкості Зеленського/ Інфографіка: Главред

Війна в Україні – останні новини

Раніше в ISW зазначали, що ЗСУ успішно відновлюють позиції – на кону велике місто на Донеччині. Аналітики не знайшли підтвердження заявам росіян щодо їхнього просування біля Покровська.

У Forbes зазначили, що ЗСУ вдарили ракетою Storm Shadow по командуванню РФ на Курщині. Ціль, ймовірно, була дуже важливою та укріпленою, оскільки ракет використано багато.

Також повідомлялося, що РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету під час ранкової атаки по Україні. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

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Хто такий Петро Олещук?

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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війна в Україні Володимир Зеленський Петро Олещук
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