Лукашенко наказав відвести війська від кордону з Україною: яка ціль диктатора

Диктатор Олександр Лукашенко пішов на публічну деескалацію ситуації на українсько-білоруському кордоні через кулуарні домовленості, вважає експерт.

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Чому Лукашенко відвів війська від кордону саме зараз / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про відведення білоруських військ від українського кордону. Наразі Сили оборони, Генштаб і ГУР не виявили формування ударних угруповань збройних сил Республіки Білорусь. На кордоні продовжують службу прикордонники, посилені підрозділами сил спеціальних операцій. Про мотиви дій Олександра Лукашенка розповів в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, Білорусь разом із Росією несе відповідальність за агресію проти України і частково брала в ній участь.

"Росія намагається зараз перетиснути нас числом, поки нам надходить усе необхідне західне озброєння. Причому інтенсивність боїв настільки висока, що ми, грубо кажучи, відразу вистрілюємо те, що отримуємо, не встигаючи накопичити резерви", - зазначив експерт.

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Він додав, що, на його думку, цей крок Лукашенка був спробою інформаційно і психологічно вплинути на Україну, мовляв, є загрози з півночі і нібито білоруська армія готова прориватися. Крім того, це була спроба стримати резерви Сил оборони, щоб вони не могли посилити оборону на Покровському напрямку в Донецькій області, а також у Луганській та Харківській областях.

"Але чому Лукашенко пішов на публічну деескалацію - це вже питання великої політики і домовленостей, зокрема кулуарних. Очевидно, що тут є роль як наших європейських партнерів, так і інших гравців", - сказав він.

Він також зазначає, що з кожним роком російсько-української війни вплив Москви на Білорусь зменшується, тоді як роль Пекіна, навпаки, зростає.

"І ця залежність Мінська тільки зростає. Наприклад, спільні навчання, які запланували Китай і Білорусь, пов'язані з доволі серйозними інтеграційними процесами, які тривають", - резюмував експерт.

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Ситуація на кордоні з Білорусією - що відомо про загрозу нового наступу на Україну з Півночі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав відвести свої війська від кордонів України, заявивши, що ескалація, яка тривала певний час, завершилася.

Раніше Лукашенко погрожував жорсткою відповіддю, вважаючи, що Україна готується до ескалації на кордоні.

Військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що ймовірність участі білоруської армії у війні Росії проти України сьогодні трохи вища за нуль.

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