Імовірність участі Білорусі у війні: експерт пояснив, чого боїться Лукашенко

Російська Федерація забрала в Білорусі пристойну кількість військової техніки, амуніції та боєприпасів, нагадав Іван Ступак.

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Іван Ступак оцінив сценарій участі Білорусі у війні / Колаж: Главред, фото: Кремль, 35 ОБрМП

Сценарій можливої участі білоруської армії у війні Росії проти України на сьогодні трохи вищий за нуль, заявив військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України в період з 2004 по 2015 рік Іван Ступак.

"По-перше, армія Білорусі не готова до війни - у неї немає бойового досвіду. По-друге, вона технічно виснажена. Російська Федерація забрала у Білорусі пристойну кількість військової техніки, амуніції та боєприпасів, щоб воювати з Україною", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що для диктатора Олександра Лукашенка цей сценарій буде невигідним.

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"Лукашенко розуміє, що якщо він вступить у війну, виникне питання: а для чого, з якою метою? Щоб вторгнутися в Польщу і прорватися в Сувалкський коридор?", - говорить він.

Співрозмовник не виключає, що сценарій участі Білорусі у війні з Україною просуває начальник Генштабу РБ Павло Муравейко, а також державний секретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович, які є "великими драйверами російських інтересів серед білоруських силовиків".

"Утім, самому Лукашенку такий сценарій абсолютно не вигідний. Білоруський диктатор бачить ситуацію приблизно так: продавати страх і трясти реактивними системами залпового вогню Полонез ("майонез", як їх називають наші військові) - це круто. Але далі що? Для чого всі такі дії? Якщо буде війна, доведеться мобілізувати людей і роздати їм зброю. Але ж Лукашенко прекрасно розуміє, що в такому разі зброя потрапить до рук людей, які 2020 року мало не скинули його з престолу", - додав Ступак.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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/ Инфографика: Главред

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