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"Україні ітак хватає проблем" - Лукашенко наказав відвести свої війська

Степан Гафтко
13 липня 2024, 23:21
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав відвести свої війська від кордону з Україною.
'Україні ітак хватає проблем' - Лукашенко наказав відвести свої війська
Лукашенко наказав відвести війська від кордону з Україною / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, міноборони Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 липня наказав відвести свої війська від кордонів України, заявивши, що ескалація, яка продовжувалась деякий час, минула. Про це Лукашенко заявив на нараді у Лунинецькому районі з питань забезпечення військової безпеки країни на південному операційному напрямі, передають місцеві ЗМІ.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

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24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Також Лукашенко сказав, що Білорусь не хотіла "цього загострення", адже воно їй не потрібне. Диктатор заявив, що Україні напруга на кордоні також не потрібна, адже "у неї ітак багато проблем".

"Мені Комітет держбезпеки доповідав і військова розвідка про те, що після нашої певної роботи українці свої збройні сили та додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону (це було чимало тисяч осіб), від кордону відвели та взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону...зараз у нас жодних ускладнень немає з українцями. І я сподіваюся, що і не буде", – сказав Лукашенко.

Віе також повідомив, що Україна відвела свої війська від білоруського кордону і білоруси повинні зробити те ж саме, адже вони ніколи не хотіли воювати з українцями.

"Ми не збираємося воювати і не збираємось тут концентрувати свої Збройні сили, крім сил спеціальних операцій", - підсумував Лукашенко.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі інфографіка / Інфографика: Главред

Заяви та політика Лукашенка

Нагадаємо, раніше Білорусь 21 червня розпочала раптову перевірку готовності військових частин до виконання завдань із призначення. Перевірка торкнулася підрозділів оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

Як раніше повідомляв Главред, армія Білорусі ймовірно не залучатиметься до війни в Україні. Чисельність російських військ у Білорусі не є достатньою для формування угруповання, яке могло б підготувати напад, подібний до того, що відбувся у лютому 2022 року.

В той же час, на думку Селезньова, Олександр Лукашенко не зацікавлений у тому, щоб його армія брала участь в атаці на Україну.

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