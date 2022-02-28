Путін послав до Києва за Зеленським сотні найманців-вбивць - The Times

Володимир Зеленський / Reuters

Володимир Путін і кремлівська верхівка підіслала до Києва понад 400 найманців приватної військової компанії "Вагнер", яким було поставлено завдання вбити президента України Володимира Зеленського і підготувати грунт для захоплення влади російськими агресорами. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє британське видання The Times.

"Група Вагнера, приватна військова компанія, керована одним з найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, п'ять тижнів тому прислала найманців з Африки з місією вбити уряд Зеленського в обмін на солідну плату", – йдеться в публікації.

Дані про їхні плани нібито стали відомі українській владі вранці 26 лютого. І вже за кілька годин у Києві було оголошено 36-годинну "жорстку" комендантську годину - для того, щоб солдати ЗСУ, поліцейські та бійці тероборони очистили місто від російських диверсантів.

За даними The Times, вагнерівці чекають команди від Кремля - для того, щоб атакувати, а в їх розстрільний список також входять прем'єр-міністр Денис Шмигаль, всі члени уряду, столичний мер Віталій Кличко і його брат Володимир, які швидко стали знаковими фігурами для оборони столиці від російських агресорів. Всього в списку налічується 23 людини.

Як повідомляють у виданні, ще в січні в Україну (в тому числі і з Білорусі) прибуло від 2 тисяч до 4 тисяч найманців з різними завданнями. Деяких відправили воювати за бойовиків в угруповання "ЛДНР".

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Інше джерело журналістів стверджує, що найманцям зараз наказали чекати ‒ до тих пір, поки Росія не проведе переговори з Україною.

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Нагадаємо, раніше радник керівника офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк назвав головну мету російської військової агресії - фізично знищити владу України і безпосередньо президента Володимира Зеленського.

"Головне, про що я хочу сказати на сьогодні вже зрозумілий сценарій, базовий, фундаментальний сценарій спецоперації РФ. Єдина мета - зайти до Києва і знищити керівництво України, знищити особисто президента Володимира Зеленського. Тільки це є метою спецоперації. Тому йде такий шалений тиск саме на Київ", - розповів він.