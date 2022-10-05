"Як було з харківською операцією": Загородній озвучив несподіваний результат війни

Загородній озвучив несподіваний результат війни / скріншот, УНІАН

Звільнення українських територій затягнеться якщо країни-партнери не будуть поставляти зброю, а Росія при цьому буде закидати нас м'ясом, але війна може закінчитися несподівано.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що про багато постачання озброєння Україні вже не афішуються.

"Все може закінчитися несподівано, як було з Харківською операцією – ніхто не очікував, що фактично за десять днів вся Харківська область буде звільнена, і російські війська просто втечуть. Так сталося і з Лиманом", - нагадав експерт.

За його словами, самі росіяни не хочуть воювати в Україні.

"Важливим є питання "мобіків", точніше "чмобіків" (частково мобілізовані в РФ) – наскільки вони стійкі. Адже вони теж задаються питаннями, за що їм помирати в Україні. Росія - величезна країна, тому потягнути ще час і висмоктати з нас ресурси вона ще може. У такому форматі це може піти навіть в літо 2023 року. Хоча Ходжес говорив, що літо наступного року – це вже Крим", - зазначив Загородній.

Вже після нашої перемоги Росія житиме реваншем, вважає експерт.

"Росіяни не погані, не треба їх вважати ідіотами. Україні дуже пощастило, що росіяни так розікрали свою армію, адже якби в РФ був такий лідер, як Ердоган, який свою армію не розкрадає, це було б проблемою для нас. Тому Україна повинна бути мілітаризована і повинна розвивати свою промисловість, в тому числі оборонну, щоб не залежати ні від кого і володіти ракетами дальністю 1-3 тисячі км, щоб знищувати будь - якого супротивника", - підсумував Загородній.

Нагадаємо, що в середу, 28 вересня, Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів. Повідомляється, що в новий пакет допомоги входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Також ми писали, що 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

Заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що в рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА. За його словами, поставки озброєння Україні почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки.

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