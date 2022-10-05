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"237 снарядів прилетіло за 40 хвилин": окупант істерить через успішний наступ ЗСУ на Херсонщині

5 жовтня 2022, 14:22

Брат порадив окупанту швидше тікати, щоб не опинитися в оточенні, але той відповів, що не може втекти.

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Окупант істерить через успішний наступ ЗСУ на Херсонщині/ Генштаб ВСУ

Російський загарбник поскаржився по телефону дружині і брату, що українські військові успішно наступають на Херсонщині. Він розповів, що одного разу лише за 40 хвилин по окупантах прилетіло 237 снарядів – далі вони вже збилися і не рахували.

Обстріл, про який згадує російський військовий, вівся по розміщенню загарбників у районі села Давидів Брід, коли населений пункт ще був окупований. Перехоплення відповідних телефонних розмов оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Українські розвідники повідомляють, що фігурантами розмов є військовий російських збройних сил Касумов Руслан Ахметович, його дружина і брат. Телефонний дзвінок, у якому Касумов скаржиться на сильні обстріли з боку ЗСУ, був записаний 14 вересня.

"Учора 237 снарядів прилетіло за 40 хвилин, з усього підряд – від танків до HIMARSів. По Давидову Броду. Нас намагаються взяти в оточення", – каже російський загарбник.

На це брат окупанта відповідає йому, щоб він тікав звідти. Але загарбник каже, що його підрозділи нікуди не відходять і стоять на місці. А під час обстрілів усі сидять у підвалах "як миші".

Дружині окупант поскаржився на те, що загарбники відійшли на Харківщині, позалишавши усі позиції. При цьому українські військові так гнали окупантів, що відтіснили їх аж за російський кордон.

Оккупант жалуется на контрнаступление ВСУ в Херсонской области
скрін
Оккупант жалуется на контрнаступление ВСУ в Херсонской области
скрін
Оккупант жалуется на контрнаступление ВСУ в Херсонской области
скрін

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Про звільнення села Давидів Брід у Херсонській області захисники України повідомили 4 жовтня. Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти опублікували відео, на якому піднімають український прапор у населеному пункті.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ продовжують досягати великих успіхів у контрнаступі на Херсонщині. Воїнам ЗСУ вдалося звільнити ще частину населених пунктів, зокрема кілька з них на східному березі річки Інгулець. Там росіяни були змушені відступити на південь у напрямку Херсона.

У той же час полковник СБУ Роман Костенко зазначає, що якщо Путін втратить правий берег Дніпра, плани РФ щодо півдня України проваляться. На правому березі Дніпра просуватися складно, оскільки там ворог зібрав свої найсильніші війська. Але якщо Росія втратить ці території, про південь окупантам можна забути.

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