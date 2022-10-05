ЗСУ з HIMARS можуть вдарити по Криму – соратник Путіна звернувся до гауляйтерів півострова

Удари України по об'єктах Росії в Криму можна здійснити з РСЗВ HIMARS - Пентагон / Колаж УНІАН, DVIDSHUB Flickr

У Пентагоні заявили, що армія України може завдавати ударів по ворожих цілях в окупованому Криму, використовуючи надані США ракетні системи HIMARS зі снарядами GMLRS. Можливість для ураження ворожих цілей є. У Москві вже закликали посилити безпеку низки об'єктів на захопленому півострові і визнали їх вразливість.

Під час свого брифінгу заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер нагадала про те, що Київ має право бити по військових об'єктах росіян в Криму, оскільки півострів належить українській державі. Такі удари можна нанести з РСЗВ HIMARS.

"Згідно з нашими оцінками, за допомогою наявних у них снарядів GMLRS на HIMARS, додаткову кількість яких ми надамо в новому пакеті військової допомоги, вони можуть досягти більшості цілей на полі бою. Вони можуть досягти більшості цілей, в тому числі в Криму", - зазначила Купер.

Патрушев звернувся до "глав регіонів" захопленого Криму

Соратник глави Кремля Путіна, секретар Ради безпеки Росії Миколи Патрушев заявив, що на тлі війни Росії проти України в окупованому Криму "спостерігається високий рівень терористичних загроз". Він визнав проблеми в "безпеці" і попросив гауляйтерів їх "усунути".

"На низці потенційно небезпечних об'єктів відсутня фізична охорона і технічні засоби безпеки. Прошу керівників регіонів негайно усунути наявні недоліки...Важливість такої роботи обумовлена високим рівнем диверсійно-терористичних загроз на тлі проведення спеціальної військової операції на Україні...Тому необхідно привести плани протидії тероризму у відповідність з рівнем терористичних загроз і підвищити ефективність виконання передбачених в них заходів", - цитує його слова Інтерфакс.

Ситуація з Кримом

Російське видання Ведомости з посиланням на свої джерела раніше повідомило про те, що Кремль має намір створити, мовляв,"Кримський федеральний округ". До нього збираються "включити" захоплені і анексовані Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Очолити псевдооб'єднання повинен керівник Роскосмосу Сергій Рогозін.

Колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес припустив, що армія Україна може вибити російських окупантів на кордони 24 лютого до кінця 2022 року. Він сподівається, що вже до середини наступного, 2023 року, ЗСУ будуть в Криму.

Американський генерал Бен Хертлінг прогнозує, що Росія буде до кінця воювати за півострів Крим.

Навіть у тому випадку, якщо Москва втратить контроль над іншими захопленими територіями України. ЗСУ можуть зіткнутися зі складнощами в операції з деокупації Криму.

Дивіться відео ТСН - Росія проводить примусову мобілізацію у захопленому Криму

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