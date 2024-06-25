Путін піднімає ставки у війні проти України: до чого готується диктатор

Генерал-майор запасу вважає, що у Росії залишилось мало часу, адже економічні можливості ворога зменшуються, а значні успіхи на полі бою - відсутні.

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Путін піднімає ставки у війні проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова припинити вогонь і розпочати переговори з Києвом, якщо Україна виведе війська з чотирьох своїх областей і відмовиться від НАТО. Проте, ці істеричні заяви Путіна є лише проявом його безсилля, оскільки російські війська не можуть досягти успіху на полі бою. Про це в інтерв'ю розповів Главреду генерал-майор запасу, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун

За його словами, через відсутність значних перемог на фронті, російські війська тероризують мирне населення вглибині території України, особливо в містах, що знаходяться близько до лінії фронту, і ставлять нереалістичні вимоги, які ніхто не планує виконувати.

"Вони дійсно просуваються приблизно на 100-200 метрів на день і загалом за останні місяці окупували десь 500 м² ціною величезних втрат. На жаль, у Росії немає больового порогу, і найближчим часом там навряд чи хтось підніме галас через великі втрати. Але те, що росіяни йдуть шляхом виснаження, це факт", - зазначив він.

Віктор Ягун з посиланням на експертів зазначає, що Росія зможе розвиватися у військовому та економічному плані максимум до кінця 2025 року. Після цього періоду не очікується жодного прогресу в російському військово-промисловому комплексі та економіці країни-агресора.

"Часу у противника мало. Він і сам розуміє, що Україна свій больовий поріг уже пройшла - у росіян можливості зменшуються, а в нас вони, на щастя, починають збільшуватися. Ми припускаємо, що до кінця 2024 - початку 2025 року Україна може вийти на паритет із Росією щодо боєприпасів і військової техніки", - сказав він.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, що загрожує Китаю, якщо він надасть пряму військову підтримку Росії:

Ягун додав, що єдина сфера, в якій Україна не може конкурувати з росіянами, це людський ресурс. Проте перевага в чисельності не завжди визначальна, як показали війни в Ізраїлі, В'єтнамі та Афганістані.

"Подивимося, як надалі розвиватимуться події. Риторика Путіна - це підняття ставок. Розрахунок на те, що а раптом прокотить. Як у гопників: давайте піднімемо ставки і десь на середині зійдемося, а раптом вони скажуть, мовляв, ну, добре, давайте зупинимося. Але поки Росія не виведе свої війська з усіх територій України в межах 1991 року, ніхто не зупиниться", - резюмував він.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Наступ РФ на Сході - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, для звільнення окупованого Криму Сили оборони повинні продовжувати знищення військових об'єктів окупантів на території півострова, а також вдарити по Кримському мосту. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

В окупованому РФ Криму немає і не може бути жодних "пляжів", "туристичних зон" та інших фіктивних ознак "мирного життя", заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Країни-союзники України повинні ухвалити рішення про дозвіл застосовувати західне озброєння для ударів по військових аеродромах на території РФ на відстані понад 100 кілометрів для захисту Харкова від російських обстрілів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко.

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