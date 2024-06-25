УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путін піднімає ставки у війні проти України: до чого готується диктатор

Юрій Берендій
25 червня 2024, 03:28
8
Генерал-майор запасу вважає, що у Росії залишилось мало часу, адже економічні можливості ворога зменшуються, а значні успіхи на полі бою - відсутні.
Путін піднімає ставки у війні проти України: до чого готується диктатор
Путін піднімає ставки у війні проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова припинити вогонь і розпочати переговори з Києвом, якщо Україна виведе війська з чотирьох своїх областей і відмовиться від НАТО. Проте, ці істеричні заяви Путіна є лише проявом його безсилля, оскільки російські війська не можуть досягти успіху на полі бою. Про це в інтерв'ю розповів Главреду генерал-майор запасу, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун

За його словами, через відсутність значних перемог на фронті, російські війська тероризують мирне населення вглибині території України, особливо в містах, що знаходяться близько до лінії фронту, і ставлять нереалістичні вимоги, які ніхто не планує виконувати.

"Вони дійсно просуваються приблизно на 100-200 метрів на день і загалом за останні місяці окупували десь 500 м² ціною величезних втрат. На жаль, у Росії немає больового порогу, і найближчим часом там навряд чи хтось підніме галас через великі втрати. Але те, що росіяни йдуть шляхом виснаження, це факт", - зазначив він.

Віктор Ягун з посиланням на експертів зазначає, що Росія зможе розвиватися у військовому та економічному плані максимум до кінця 2025 року. Після цього періоду не очікується жодного прогресу в російському військово-промисловому комплексі та економіці країни-агресора.

"Часу у противника мало. Він і сам розуміє, що Україна свій больовий поріг уже пройшла - у росіян можливості зменшуються, а в нас вони, на щастя, починають збільшуватися. Ми припускаємо, що до кінця 2024 - початку 2025 року Україна може вийти на паритет із Росією щодо боєприпасів і військової техніки", - сказав він.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, що загрожує Китаю, якщо він надасть пряму військову підтримку Росії:

Ягун додав, що єдина сфера, в якій Україна не може конкурувати з росіянами, це людський ресурс. Проте перевага в чисельності не завжди визначальна, як показали війни в Ізраїлі, В'єтнамі та Афганістані.

"Подивимося, як надалі розвиватимуться події. Риторика Путіна - це підняття ставок. Розрахунок на те, що а раптом прокотить. Як у гопників: давайте піднімемо ставки і десь на середині зійдемося, а раптом вони скажуть, мовляв, ну, добре, давайте зупинимося. Але поки Росія не виведе свої війська з усіх територій України в межах 1991 року, ніхто не зупиниться", - резюмував він.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Наступ РФ на Сході - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, для звільнення окупованого Криму Сили оборони повинні продовжувати знищення військових об'єктів окупантів на території півострова, а також вдарити по Кримському мосту. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

В окупованому РФ Криму немає і не може бути жодних "пляжів", "туристичних зон" та інших фіктивних ознак "мирного життя", заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Країни-союзники України повинні ухвалити рішення про дозвіл застосовувати західне озброєння для ударів по військових аеродромах на території РФ на відстані понад 100 кілометрів для захисту Харкова від російських обстрілів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Віктор Ягун
Реклама

Головне за день

РФ звинуватила США в ударі по Криму: у Пентагоні різко відповіли щодо цілей

РФ звинуватила США в ударі по Криму: у Пентагоні різко відповіли щодо цілей

00:33 Україна
Підготовка українських пілотів F-16 в Данії закінчиться цього року: яка причина

Підготовка українських пілотів F-16 в Данії закінчиться цього року: яка причина

22:58 Україна
Новий пакет військової допомоги Україні: в США заінтригували українців - ЗМІ

Новий пакет військової допомоги Україні: в США заінтригували українців - ЗМІ

22:18 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Уже ніколи не станцює : на фронті загинув відомий український хореограф 6404

"Уже ніколи не станцює": на фронті загинув відомий український хореограф

У Криму повномасштабна війна : РФ прикривається цивільними – Офіс президента 4117

"У Криму повномасштабна війна": РФ прикривається цивільними – Офіс президента

РФ готує масований удар по Україні: Буданов назвав імовірні терміни 4100

РФ готує масований удар по Україні: Буданов назвав імовірні терміни

Будуть потужні магнітні бурі: на Сонці відбулися зміни 2852

Будуть потужні магнітні бурі: на Сонці відбулися зміни

Останні новини

03:28

Путін піднімає ставки у війні проти України: до чого готується диктатор

03:10

РФ хотіла бити по Харкову з гармат: ЗСУ розбили 40-тисячне угруповання ворога

02:40

Зібров показав, як у компанії Поплавського святкував день народження

02:00

Фінанси підуть вгору, а удача посміхнеться: найкращі дні в липні 2024 - РоссВідео

01:37

Як відмити вікна від жовтих плям – ідеальний лайфхак для всіх

Україна не зупиниться, доки не вийде на кордони 1991-го року, після 2025-го РФ чекає занепад – ЯгунУкраїна не зупиниться, доки не вийде на кордони 1991-го року, після 2025-го РФ чекає занепад – Ягун
01:15

Які джинси найбільше пасують повним жінкам: моделі, які приховають недоліки

00:33

РФ звинуватила США в ударі по Криму: у Пентагоні різко відповіли щодо цілей

00:01

Сі Цзіньпін видав заяву про "кризу в Україні": як Китай хоче врегулювати війну

00:00

Потап нецензурно висловився про роботу Наді Дорофєєвої

Реклама
24 червня, понеділок
22:58

Підготовка українських пілотів F-16 в Данії закінчиться цього року: яка причина

22:41

37-річна зірка Жіночого кварталу розкрила деталі весілля з іноземцем

22:30

Сотня дронів, інструктори і техперсонал: розкрито масштаби удару по Єйську

22:18

Новий пакет військової допомоги Україні: в США заінтригували українців - ЗМІ

21:16

Помилкова політика Путіна: теракти в РФ показали реальну ситуацію в країні - CNN

21:15

Виходив з Криму з морпіхами: що відомо про нового командувача Обʼєднаних сил Гнатова

20:59

"Світла не буде": найближчі 8 тижнів ситуація із дефіцитом в Україні буде складна

20:52

Сканер вдома: як зробити копію документа за допомогою смартфона

20:27

ЗСУ можуть залишитися без танків: у Forbes розкрили, скільки техніки є в України

20:21

Зеленський замінив генерала Содоля після гучного скандалу

20:20

1500 кілометрів - не проблема: Зеленський здивував кількістю уражених НПЗ в РФ

Реклама
19:57

Навіщо потрібний кадик: неочікуване відкриття нашого тіла

19:50

Як відмити кришку унітазу від жовтих плям - більше не з'являться

19:49

По всій РФ: 103 тисячі росіян повстали проти путініста Філіпа Кіркорова

19:23

Люди вистрибували з вікон: сталася пожежа з вибухом на "оборонному" НДІ в Підмосков'їВідео

19:20

"Червона лінія для Заходу": яка допомога Росії з боку Китаю стане крахомВідео

19:19

Новий наступ РФ на півдні: названо ймовірні терміни початку загострення ситуації

19:10

Прильоти по Одесі 24 червня: що особливо бентежить і як реагуватиПогляд

18:55

Українцям посилили відключення електроенергії: з'явилися графіки на 25 червня

18:40

Тане в роті: секретний рецепт найніжнішого шашлику зі свининиВідео

18:39

Без них зміниться ціла планета: навіщо потрібні комарі – неочікувані фактиВідео

18:30

Євро-2024 дайджест днів 6-7-8: найкурйозніший гол і німецька ковзанка проїжджає в плей-офф

18:12

Росіяни накопичують сили, щоб прорватись на півдні Запорізької області - Селезньов

18:11

Що в жодному разі не можна робити на цвинтарі: правдиві прикмети

18:07

Дружина 64-річного Тігіпка показала зворушливе селфі з тритижневою донькою

17:57

"Гидливе почуття": путіністка Тетяна Васильєва почала цькування Алли Пугачової

17:57

РФ готує масований удар по Україні: Буданов назвав імовірні терміни

17:51

ЗМІ: ЗСУ вдарили по "унікальному" обʼєкту РФ у Криму, їй буде важче наводити ракети

17:34

Самознищилася і впала на росіян: ракета РФ наробила шуму в Криму - Коваленко

17:19

73-річна сестра Чарльза III потрапила до лікарні зі струсом мозку

17:09

"РФ рухається у потрібному для нас напрямку": генерал описав сценарій падіння РосіїВідео

Реклама
17:06

Що дозволено та заборонено ввозити в Україну з Польщі: список 2024 року

16:55

Штурмовиків РФ "перемололи" разом із технікою: ЗСУ відбили потужну атаку ворогаВідео

16:52

"Скіфське золото" буде експонуватися на виставці "Скарби Криму. Повернення" у Києві

16:47

Депортація українських біженців: в уряді Німеччини зробили важливу заяву

16:37

ЄС запровадив санкції проти російських артистів: хто у списку

16:31

"Уже ніколи не станцює": на фронті загинув відомий український хореограф

16:29

Головна ціль КНР: стало відома умова, за якої Китай анексує території РосіїВідео

16:19

Начштабу "Азов" заявив на командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Содоля: що відомо

15:59

"Він - боягуз і брехун": генерал сказав, як довго триватиме "дружба" Трампа і Путіна

15:58

Чим вивести пляму від кави: засіб за копійки з ефектом на мільйон

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти