ЗСУ можуть звільнити Крим невеликими зусиллями: названо дві головні цілі

Якщо окупанти втратять Кримський міст, то безперебійна логістика для їхніх військ в Криму завершиться, каже Селезньов.

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ЗСУ можуть звільнити Крим невеликими зусиллями / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 43 окрема механізована бригада

Для звільнення окупованого Криму Сили оборони мають далі знищувати військові обʼєкти окупантів на території півострова, а також завдати удару по Кримському мосту. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі Еспресо.

"Діяльність Сил оборони України в окупованому Криму є системною, плановою та структурованою. Вся ця діяльність спрямована на те, щоб позбавити російську окупаційну армію можливості бачити, що взагалі відбувається у повітряному просторі Криму та Севастополя. Я гадаю, що така діяльність Сил оборони буде тільки продовжуватись", - сказав Селезньов.

Він додав, що військові обʼєкти росіян в Криму та Керченський міст мають бути знищені.

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"Свого часу американський генерал Бен Ходжес говорив, що окупований росіянами Крим можна звільнити відносно невеликими зусиллями. Для цього потрібно працювати по двох напрямках майже одночасно. Перший напрямок - знищення військових обʼєктів Росії в Криму та Севастополі. Другий напрямок - знищення Кримського мосту. Ця споруда має бути знищена, оскільки росіяни продовжують використовувати міст для логістики й забезпечення своїх військ. Якщо вони втратять Кримський міст, то безперебійна логістика для їхніх військ в Криму завершиться", - підсумував Селезньов.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Удари по цілях РФ в Криму - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у низці районів Криму вдень, 23 червня, пролунали вибухи. Окупаційна "влада" заявляла про відбиття повітряної атаки.

Унаслідок дій ППО російських окупантів у захопленому Криму загинули люди, які відпочивали на пляжі в Севастополі, розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Росія цілеспрямовано розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму. Так окупанти намагаються стримати українські удари.

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