Росія може припинити обстрілювати Харків: в РНБО вказали на важливий момент

Керівник Центру протидії дезінформації зазначає, що росіяни завдаючи ударів по Харкову намагаються викликати хвилю паніки й змусити громадян покинути місто.

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В РНБО розповіли, коли РФ припинить завдавати ударів по Харкову / Колаж Главред, фото: t.me/synegubov, Міноборони РФ

Країни-союзники України мають прийняти рішення про дозвіл застосовувати західне озброєння для ударів по військових аеродромах вглиб території РФ на понад 100 кілометрів для того, щоб захистити Харків від російських обстрілів. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко.

За його словами, РФ виправдовує удари по цивільній інфраструктурі Харкова тим, що Україна нібито зберігає зброю під прикриттям мирного населення міста.

Коваленко додав, що Харків - це місто-мільйонник, що знаходиться найближче до українсько-російського кордону, а завдаючи ударів по ньому росіяни застосовують тактику терору.

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"Тактика терору — викликати хвилі паніки для того, щоб люди покидали Харків так чи інакше, за рахунок цього ворог завжди хотів підірвати віру в те, що Сили оборони здатні захистити не тільки місто, а в цілому здатні стримувати ворога", - сказав він.

Коваленко наголосив, що для захисту міста від російських ракет та бомб потрібно, щоб країни Заходу збільшити радіус використання їхнього озброєння для ударів вглиб території РФ на понад 100 кілометрів.

"Тому що аеродроми, з яких злітають літаки, що завдають ударів по місту Харкову, багато хто перебуває більш ніж за 100 км від кордону. Відповідно, потрібно все-таки дозволити бити по цих аеродромах. І, таким чином, проблема могла б бути швидше вирішена", — пояснив Коваленко.

За його словами, росіяни називають удари по Харкову помстою за обстріли російського Бєлгорода.

"Вони кажуть, що потрібно сідати за стіл переговорів із Росією, і тоді це можна зупинити. Але сідати за стіл переговорів на умовах, які озвучені Путіним, — це утопічна реальність, яка є тільки в його голові. Ніхто не піде з Херсона, ніхто не піде із Запоріжжя, Донецької області, Луганської, частини Харківської, де вони знаходяться. Уся територія України має бути деокупована, зокрема Крим", — заявив керівник ЦПД.

Коваленко зазначив, що кремлівські заяви про удари по об'єктах у Харкові, де нібито українська армія зберігає зброю, прикриваючись мирними жителями, сприймаються російським суспільством.

"Така історія триватиме, на жаль, доки не будуть знищені аеродроми, доки не буде знищена авіація", — наголосив він.

Що відомо про КАБи? / Інфографіка: Главред

Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Обстріл Харкова - що відомо про удари по території РФ західним озброєнням

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, дозвіл США завдавати ударів американською зброєю по військових цілях на території Росії зірвав наступ 90-тисячного угруповання РФ на Харківську область. Це рішення було прийнято саме в момент, коли російські війська готувалися відкрити новий фронт на північному сході України, зазначає Associated Press.

Російські окупанти знову завдали ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами 23 червня, про що повідомили мер Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов. Є загиблий і багато поранених.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Харків щодня страждає від російського терору. Він підкреслив, що російську авіацію потрібно знищувати всіма ефективними засобами там, де вона є. Удари по російських аеродромах він вважає цілком справедливими.

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