"У Криму повномасштабна війна": РФ прикривається цивільними – Офіс президента

Крим - це окупована Росією територія України, підкреслив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував удари по цілях у Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

В окупованому РФ Криму немає і не може бути жодних "пляжів", "туристичних зон" та інших фіктивних ознак "мирного життя", заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Крим - це безумовно окупована Росією чужа територія, де тривають бойові дії, йде повномасштабна війна. Та сама війна, яку розв'язала Росія виключно з геноцидною і загарбницькою метою", - написав він у Telegram.

При цьому представник ОП зазначив, що Крим також є великим військовим табором і складом, із сотнями прямих військових цілей, який росіяни цинічно намагаються маскувати і закривати своїми цивільними.

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"Які, зі свого боку, є цивільними окупантами", - додав Подоляк.

/ t.me/M_Podolyak

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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Раніше повідомлялося про те, що російська ППО стала причиною загибелі людей у Севастополі. РФ спеціально розміщує свої військові об'єкти в людних місцях, пояснив Сергій Братчук.

Як повідомлялося раніше, окупанти 23 червня поцілили по пляжу в Севастополі снарядами ЗРК "Панцир". Тим часом ATACMS, як зізнаються пропагандисти, накрили таємний об'єкт Чорноморського флоту. При цьому пропагандисти Кремля не приховують, що по пляжу прилетіло саме від російської ППО, вихваляючись, що в іншому випадку жертв було б набагато більше.

Нагадаємо, Кирило Буданов прокоментував удари по цілях РФ у Криму. Стратегічною метою України залишається деокупація захоплених РФ земель, каже начальник ГУР.

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