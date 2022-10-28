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Коаліція країн на чолі зі США може зупинити війну в Україні за тиждень – Чалий

28 жовтня 2022, 11:48

Війну в Україні можна зупинити практично моментально за умови створення коаліції країн. Проте країни-партнери не хочуть втягувати своїх громадян у бойові дії.

Валерий Чалый, украинские военные, ВСУ
Коаліція країн зі США на чолі може зупинити війну в Україні за тиждень – Чалий/ УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

Війну Росії проти України можна зупинити за тиждень. Це стало б можливим, якби сформувалася коаліція низки країн з Україною і на чолі зі США.

Таким способом цій війні можна було б покласти край моментально. Про це заявив колишній Надзвичайний і повноважний посол України, дипломат Валерій Чалий в ефірі телеканалу "Еспрессо".

"Війна Росії проти України закінчиться за тиждень після того, як Україна вступить, і навіть не у НАТО, а до коаліції країн. Наприклад США – Велика Британія – Польща – Україна. Тиждень – й війни не буде", – наголосив Чалий.

Україна має сильні Збройні сили. Проте нашим військовим не вистачає стратегічної авіації і точних ракет. Натомість у країн-партнерів вони є, тому така коаліція дуже допомогла б, зазначає експосол.

Проте держави-партнери не хочуть напряму вступати у війну.

"Виборці країн-партнерів кажуть, що не можна втягувати у війну своїх громадян. Цій війні можна покласти край моментально, створивши коаліцію країн на чолі зі США. І Путін відступить моментально", – заявив Чалий.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден не відкидає варіанту застосування країною-агресоркою Росією ядерної зброї проти України. У відповідь на запитання журналістів він зазначив, що якщо у Путіна немає таких намірів, то чому він досі продовжує говорити про це.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російський диктатор Володимир Путін хоче знищити Україну повністю, а не просто змінити владу. Його заяву слід розглядати як роздуми про здійснення геноциду.

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