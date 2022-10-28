"Перетворив на попіл безпеку Європи": Штайнмаєр жорстко звернувся до Путіна, якого "не вчить історія"

Штайнмаєр жорстко звернувся до Путіна, якого "не вчить історія"/ Офіс президента України, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін особисто несе відповідальність за розв’язання найбільшої війни в Європі з часів Другої світової. Російський президент сам зруйнував європейський порядок безпеки.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй програмній промові в палаці Бельвю, пише "Європейська правда". Він зазначив, що Путін не виніс уроки з історії і своїми рішеннями перетворив на попіл безпековий порядок у Європі.

"У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, здійснив захоплення земель, поставив під сумнів кордони. Російська атака – це напад на всі уроки, які світ виніс з двох світових воєн" – заявив президент Німеччини.

Штайнмаєр наголосив, що російський диктатор командує армією загарбників. У той же час українці захищають свою державу, яку вони будували з моменту здобуття незалежності понад тридцять років тому.

"Агресивна війна Росії зруйнувала горбачовську мрію про "спільний європейський дім". Це атака на право, на принципи відмови від насильства та непорушності кордонів. Це атака на все, що ми, німці, також відстоюємо", – зазначив президент ФРН.

Він додав, що німці не можуть залишатися байдужими до того, що зараз відбувається в Україні. Тому Німеччина і далі підтримуватиме Україну.

Штайнмаєр пообіцяв, що ФРН надаватиме нашій державі зброю, а також фінансову і політичну підтримку. Також він зазначив, що надаватиметься підтримка для швидшого відновлення інфраструктури України після підлих атак РФ.

Раніше колишній Надзвичайний і повноважний посол України, дипломат Валерій Чалий заявив, що війну Росії проти України можна зупинити за тиждень. Це стало б можливим, якби сформувалася коаліція низки країн з Україною і на чолі зі США. Таким способом цій війні можна було б покласти край моментально.

Нагадаємо, президент США Джо Байден не відкидає варіанту застосування країною-агресоркою Росією ядерної зброї проти України. У відповідь на запитання журналістів він зазначив, що якщо у Путіна немає таких намірів, то чому він досі продовжує говорити про це.

Читайте також: