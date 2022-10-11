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"Режим Путіна втратив свій шанс": у МЗС рознесли Лаврова, який клянчить перемовини

11 жовтня 2022, 20:16

Лавров біситься від своєї слабкості, тому поширює нісенітницю для внутрішнього споживача, зазначив Олег Ніколенко.

Лавров, Україна
Лавров виступає пропагандистом для аудиторії Росії - Ніколенко / Колаж УНІАН, Reuters

Глава МЗС країни-агресорки Росії Сергій Лавров поширює пропаганду про нібито вплив Заходу на позицію України щодо перемовин з РФ через те, що Москва фактично опинилася в ізоляції. Він тиражує нісенітницю через безпорадність. Режим Путіна втратив свій шанс на діалог, а перемовин з терористами не проводять. Про це заявив представник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він сказав про те, що Лавров допускає "заяви" про нібито вплив інших держав на позицію Києва щодо відсутності переговорів з Москвою через потрапляння країни-агресорки в міжнародну ізоляцію.

За словами речника МЗС України, риторика Лаврова показує безпорадність дипломатії РФ.

"Ставши нерукоподаваним за кордоном, главі МЗС РФ не залишилося нічого, окрім як відпрацьовувати роль пропагандиста для внутрішнього споживача... біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітницю про "вказівки" з Вашингтона і Лондона", - зазначив Ніколенко.

Втім, як би Москва не намагалася, зламати позицію президента Зеленського їй не вдасться. Режим Путіна вже втратив свій шанс на перемовини, а про діалог з терористами не може бути й мови.

"А на Лаврова чекає попереду ще багато інтерв'ю - в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місті, яке буде визначено як місце проведення трибуналу над російськими військовими злочинцями", - підкреслив Олег Ніколенко.

Перемовини України і Росії

Керівник країни-агресорки РФ Путін 30 вересня ухвалив рішення підписати свої папірці про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він, мовляв, запропонував Києву "перемовини". Говорити про анексовані території він нібито не збирався, а Україна, мовляв, повинна була скласти зброю.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Київ готовий до перемовин, але вже не з Путіним. За його словами, з Путіним Україна вже говорила, а після анексії політичного діалогу не буде взагалі. Українська держава чекає на нову владу в Росії.

4 жовтня президент Зеленський офіційно поставив крапку в політичному діалозі з Росією.

Глава держави ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ Зеленського набув чинності з дня його опублікування.

Дивіться відео ТСН – Подоляк заявив, що перемовин з режимом Путіна не буде

Інші новини:

МЗС України Сергій Лавров Олег Ніколенко мирні переговори з Росією
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