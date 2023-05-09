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"Там Гітлер доживав віку": аналітик розповів, куди Путін може податися після зміни влади у РФ

Аліна Дембіцька
9 травня 2023, 03:55
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Експерт розповів, що до початку війни якісь гінці з Кремля їздили в Південну Америку і нібито наглядали там підходяще місце, щоб в разі чого сховатися.
Евгений Киселев, Путин
Аналітик розповів, куди Путін може податися після зміни влади у РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Є різні сценарії того, що буде з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як він піде від влади. Про це в інтерв'ю Главреду розповів журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов.

Як зазначив Кисельов, були випадки, коли відсторонені від влади диктатори доживали свого віку у спокої. Водночас були і такі випадки, коли фізично з ними розправлялися дуже швидко, прямо в момент військового перевороту.

"Були люди, які їхали під виглядом якихось медичних процедур, які можна було пройти неодмінно десь в Америці або Швейцарії, або тому ж Китаї (відносно Путіна). Йому терміново потрібно потрапити до рук майстрів традиційної китайської медицини – тільки вони зможуть врятувати вчорашнього російського диктатора", - сказав аналітик.

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Він нагадав, як політолог Аббас Галямов кілька місяців тому поділився інформацією про те, що нібито до початку війни якісь гінці з Кремля їздили в Південну Америку і нібито наглядали там підходяще місце, щоб в разі чого сховатися.

"Кілька років тому я був в Аргентині і милувався красою Північної Патагонії. І там жителі ось цих місць абсолютно впевнені, це міська легенда, що Гітлер у них доживав свого віку. Мовляв, он там, на тому боці озера будинок, і Гітлер помер там, і це все дурниця, що він покінчив життя самогубством. А Борман, мовляв, он там жив. І місцеві жителі вірять, що нацисти, принаймні, хто зуміли врятуватися, доживали століття серед гір і озер Північної Патагонії. Глухі місця, до речі. Може, і Путін там опиниться", - розповів Кисельов.

Хто такий Євген Кисельов?

Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Після поразки у війні в РФ почнеться хаос

Раніше військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов заявив, що поразка країни-агресорки Росії у війні призведе до краху путінського диктаторського режиму в РФ. Після цього серед еліт почнеться боротьба за владу. При цьому в Росії не зможуть провести чесні вибори – представники еліт просто жорстко "рватимуть" один одного, щоб захопити "трон".

Експерт із російських справ Ганна Лабушевська вважає, що у Росії може початися революція після програшу країни-агресорки у війні. Після цього РФ може почати розпадатися. І такі революційні процеси, швидше за все, розпочнуться саме у Чечні.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації. "Я вже неодноразово наголошував: коли армія Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації – це тільки питання часу", - наголосив він.

Дивіться інтерв'ю Євгенія Кисельова, який розповів, чи загрожує РФ військовий переворот і хто може врятувати Путіна у разі програшу у війні:

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