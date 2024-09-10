Путін може прийняти важливе рішення після місцевих виборів у Росії - майор ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін може прийняти рішення про загальну мобілізацію в Росії вже після проведення місцевих виборів. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман.
За його словами, до виборів ніхто не наважився б проводити мобілізаційні заходи, оскільки це могло б негативно позначитися навіть на сфальсифікованій підтримці правлячої партії. Адже росіяни розуміють, що не вдалося досягти поставлених цілей – виходу на кордони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
"Ці цілі не будуть досягнуті і до 1 жовтня, як наказував Путін. Почнуться певні рухи в генералітеті, вони вже почалися, адже чистки відбуваються", - зазначив він.
Гетьман також зазначив, що мобілізація в Росії, швидше за все, відбудеться, але проходитиме таємно і з використанням хитрощів.
"Ось війну там назвали "спеціальною військовою операцією", хоча очевидно, що це вторгнення і агресія, так і тут буде "спеціальна військова мобілізація", - резюмував він.
Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, у якому він спрогнозував перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:
Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
Мобілізація в Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ЗСУ продовжують наступальні дії в Курській області Росії, що спонукає Кремль до обговорення можливості нової хвилі мобілізації. За даними Bloomberg, Росія може оголосити про мобілізацію до кінця 2024 року через нестачу резервів.
Соціолог і публіцист Ігор Ейдман вважає, що мобілізація в Росії цілком можлива, однак це залежатиме від ситуації на фронті, зокрема на Донбасі та в Курській області.
Майже місяць ЗСУ утримують десятки населених пунктів у Курській області, і Росії поки не вдалося витіснити українські сили. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що навіть оголошення мобілізації навряд чи змінить ситуацію, оскільки для цього вже запізно.
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