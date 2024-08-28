Люди закінчуються: що чекає на Путіна у разі оголошення мобілізації - Гудков

Путін не пішов на ще одну хвилю, тому що в суспільстві швидко виникло невдоволення, каже Гудков.

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Що чекає на Путіна у разі оголошення мобілізації / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Колишній депутат Держдуми, російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, що чекає правлячий у Кремлі режим у разі мобілізації в Росії.

"Ми з колегами і сином (Дмитром Гудковим, колишнім депутатом Держдуми, учасником Антивійськового комітету, - ред.) сперечаємося і активно обговорюємо ситуацію. Наприклад, макроекономічні показники вказують на наявність у Путіна великих резервів. У нього достатньо грошей, підприємств і військових, щоб вести війну необмежений час. Не сперечаюся з економістами - мабуть, коли йдеться про цифри, вони мають рацію. Однак коли йдеться про аналіз звичайного рівня життя людей, здається, що проблем набагато більше, ніж з точки зору макроекономічних показників", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, ми часто захоплюємося економікою, але забуваємо про людей.

"Війну ведуть люди, а не роботи. Роботизовані системи вже на полі бою, але всім керують люди, все залежить саме від них. І ось зараз, на мій погляд, у суспільстві накопичуються негативні передумови: втома, моральна пригніченість і прийняття того, що безглузда війна - надовго. Усе це відбивається на настроях в окопах, а російська армія в інтенсивних боях зазнає величезних втрат", - наголошує колишній депутат Держдуми.

Він також додає, що у філософії є закон, згідно з яким кількість різних дій призводить до якісних процесів і нових явищ.

"І я думаю, що зараз усередині Росії якраз таки накопичуються кількісні передумови, які можуть призвести до зміни якості ставлення до війни, правлячого режиму і особисто Путіна. Крім того, ми знаємо, як різко впав рейтинг довіри до влади, коли була перша хвиля мобілізації. Путін не пішов на ще одну хвилю, тому що в суспільстві швидко виникло невдоволення. У підсумку рішення було таким: відкупитися, заплатити гробові, і дати допомогу. У Московській області вже новий рекорд - там платять за підписання контракту з Міноборони понад 2 мільйони рублів, що еквівалентно сумі приблизно в 22 тисячі доларів. Стільки платять людині, яка ще навіть не отримала зброї та не поїхала на навчання. Путін купує чужі життя, оцінюючи їх, грубо кажучи, в одноразову виплату плюс зарплату в 300 тисяч рублів на місяць", - каже Гудков.

Він також підкреслює, що Путін пішов на такі витрати тільки тому, що не хотів, щоб нова хвиля мобілізації породжувала різке зростання негативних настроїв щодо влади і війни.

"Але зараз, схоже, мобілізовані закінчуються. Влада буде до останнього розігрувати мобілізацію за гроші, але потік людей, готових за 22 тисячі доларів продатися, втратити здоров'я або життя, вичерпується. Це підтверджується планами, спрямованими на оголошення другої хвилі мобілізації", - підсумував російський опозиційний політик.

Дивіться відео, в якому Гудков зробив прогноз про терміни мобілізації в Росії:

Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, соціолог, публіцист і автор книг Ігор Ейдман заявив про те, що сценарій мобілізації в Росії цілком вірогідний, проте все залежатиме від подальшого розвитку ситуації на фронті, зокрема, на Донбасі та в Курській області.

Bloomberg з посиланням на джерела в уряді Росії повідомляв, що Росія може оголосити нову мобілізацію до кінця 2024 року через нестачу резервів.

В свою чергу, російський політтехнолог і галерист Марат Гельман заявив, що Путіну не залишається нічого іншого, окрім як оголосити нову мобілізацію. Без мобілізації росіяни не зможуть стабілізувати російсько-український кордон, не кажучи вже про витіснення ЗСУ з Курської області.

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