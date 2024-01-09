До виборів у РФ Путін хоче приєднати ще дві області України - експерт

Наміри домогтися "нових перемог" перед виборами у Путіна є, але невідомо, чи вийде їх реалізувати.

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Олексій Мельник розкрив плани Путіна до виборів у березні / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, УНІАН, скріншот

Російському диктатору Володимиру Путіну потрібні "нові перемоги" перед президентськими виборами. Тому він хоче приєднати ще дві українські області. Таку думку висловив військовий експерт Олексій Мельник.

За його словами, в країні-агресорі розуміють, що жоден з чотирьох "нових регіонів", які вони "приєднали", повністю не контролюється РФ.

"Таким волюнтаристським рішенням Путін по суті створив "окуповані території", якщо відштовхуватися від російських законів. Сьогодні в РФ з'явилися "окуповані території", чого не було до 2022 року. Вони вже не раз оголошували південь України і Харківську область "споконвічно російськими" і говорили про створення так званої буферної зони, просто ще не робили спроб формалізації", - сказав експерт в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

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Мельник вважає, що наміри домогтися "нових перемог" перед виборами у Путіна є, але невідомо, чи вийде їх реалізувати.

"Отже, наміри такі є. Чи є у Росії для цього сили, чи буде це дозволено Росії — велике питання", — додав військовий експерт.

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Вибори в Росії

8 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін заявив про участь у виборах у 2024 році.

Центрвиборчком РФ затвердив триденне голосування на виборах президента РФ, це відбудеться вперше. Вибори триватимуть 15, 16, 17 березня. Дострокове голосування проходитиме з 25 лютого по 14 березня.

У ЦВК РФ також заявили, що хочуть провести вибори на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що вибори президента, заплановані на березень 2024 року, потрібні Володимиру Путіну для того, щоб отримати легітимність на міжнародній арені.

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