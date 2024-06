Путін може втратити Крим: з'явився сценарій повернення півострова без заходу ЗСУ

Успішні дії ЗСУ у Чорному морі та удари по стратегічних об'єктах на території тимчасового окупованого Криму зробили російських військових повністю незахищеними. Якщо Україна заглушить усі артерії постачання країни-агресора та дочекається вичерпання ресурсів противника на півострові, Путін змушений буде перетворити Крим на переговорний пункт, пише Том Шарп для The Telegraph.

Наразі в Росії фактично залишились дві головні логістичні артерії - Керченський міст та нова залізнична дорога. Із першим ЗСУ вже двічі доволі успішно справлялись - потужні удари у жовтні 2022 року та липні 2023 року настільки пошкодили міст, що відновити його функціонування на 100 відсотків Росія не може дотепер.

Через це окупанти і побудували залізничний шлях через сухопутний міст, що дозволяє ворогу переправляти більше боєприпасів. Однак чи довго діятиме цей логістичний шлях - цікаве питання, адже Україна має можливості знищити переправи як і Кримського, так і сухопутнього мосту РФ.

Це помітно і по хвилюваннях самого противника, який виставляє загороджувальні баржі на південній стороні Керченської протоки. Однак, як пише Шарп, будь-які російські перешкоди будуть однаково неефективними проти ракети, оснащеної технологією захисту, стрибками частоти та резервними системами інерціальної навігації.

Хто такий Том Шарп?

Том Шарп - колишній офіцер Королівського флоту. Він є випускником Advanced Command and Staff Course, який проводить курси в Об’єднано командно-штабному коледжі Великобританії, пише The Telegraph.