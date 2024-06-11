Путін може втратити Крим: з'явився сценарій повернення півострова без заходу ЗСУ

Звільнення Криму від окупантів стане ударом нижче пояса для Путіна. Зараз Україна зрушила з місця процес стиснення ворожого угруповання на півострові.

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ЗСУ можуть повернути Крим без десантування військ / Колаж: Главред, фото: flickr

Успішні дії ЗСУ у Чорному морі та удари по стратегічних об'єктах на території тимчасового окупованого Криму зробили російських військових повністю незахищеними. Якщо Україна заглушить усі артерії постачання країни-агресора та дочекається вичерпання ресурсів противника на півострові, Путін змушений буде перетворити Крим на переговорний пункт, пише Том Шарп для The Telegraph.

Наразі в Росії фактично залишились дві головні логістичні артерії - Керченський міст та нова залізнична дорога. Із першим ЗСУ вже двічі доволі успішно справлялись - потужні удари у жовтні 2022 року та липні 2023 року настільки пошкодили міст, що відновити його функціонування на 100 відсотків Росія не може дотепер.

Через це окупанти і побудували залізничний шлях через сухопутний міст, що дозволяє ворогу переправляти більше боєприпасів. Однак чи довго діятиме цей логістичний шлях - цікаве питання, адже Україна має можливості знищити переправи як і Кримського, так і сухопутнього мосту РФ.

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Це помітно і по хвилюваннях самого противника, який виставляє загороджувальні баржі на південній стороні Керченської протоки. Однак, як пише Шарп, будь-які російські перешкоди будуть однаково неефективними проти ракети, оснащеної технологією захисту, стрибками частоти та резервними системами інерціальної навігації.

Хто такий Том Шарп? Том Шарп - колишній офіцер Королівського флоту. Він є випускником Advanced Command and Staff Course, який проводить курси в Об’єднано командно-штабному коледжі Великобританії, пише The Telegraph.

Тобто в ЗСУ є можливість одночасно нанести удари по двох найважливіших об'єктах РФ у тимчасово окупованому Криму - це одразу б зменшило здатність Росії використовувати його як велику базу.

Окрім цього Шарп підкреслює, що в Росії підходить момент кризи із людським ресурсом. Нещодавно з'явилось повідомлення, що РФ вербує все більше африканців, оскільки не здатна перекрити втрати ув'язненими.

Багато російських військ довелося відтягнути командуванню країни-агресора і після невдалого наступу на Харків. То, можливо, зараз саме час розгромити російські війська? Можна було б, наприклад, відправити український десант у Крим, однак автор вважає, що у Заходу є "алергія на ризик" і таке рішення сприйняли б як немислиме, хоча операція має шанс на успіх.

"Дехто навіть почав міркувати, чи не настав момент для висадки десанту. Українці вже доклали рішучих зусиль, щоб переправитися через Дніпро, але класичний десант – це обхід ворога з флангу. Висадка в Криму дозволить уникнути необхідності наступати на підготовлену оборону, як на існуючій лінії фронту", - йдеться у статті.

Але до десантування українських військ справа найімовірніше і не дійде. Україна вже фактично тримає вогневий контроль над Кримом, готується завдати ударів щонайменше по одній ключовій артерії РФ - Кримському мосту. Після цього залишиться справа за малим.

"Заглушіть артерії, посилюйте оточення та дочекайтеся, поки ракети, боєприпаси та основні ресурси вичерпаються. А потім спостерігайте за тим, як зростають рахунки, оскільки Путін змушений витрачати ресурси, щоб утримати півострів, при цьому не досягнувши нічого, крім програшу пропаганди. Додайте до цього фактор незручності, і Крим стане не просто зменшеною оперативною базою, а й переговорним пунктом, який має стратегічне значення для конфлікту в цілому", - наголошує Шарп.

Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Операції ЗСУ в тимчасово окупованому Криму

Через успішні удари ЗСУ по Криму, російські окупанти на захопленому півострові посилюють фортифікації, ховають кораблі та чекають на український десант. Ворог укріплює й об'єкти, спрямовані на захист Кримського мосту.

Нещодавно спецпідрозділ департаменту ГУР МО знищив у Криму російський буксир "Сатурн". Проте це не найважливіше, що створило проблеми для росіян. Українці зуміли прорвати бонові загородження росіян, тож тепер можуть дістатися до будь-якої бухти у Криму.

Російські окупанти негайно перекидають установки ППО до Криму з Маріуполя - все це на тлі успішних ракетних ударів ЗСУ по загарбниках на півострові.

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