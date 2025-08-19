Рятували 5 годин: у чоловіка-співака російської співачки терміново прооперували

Коротко:
Популярний російський співак Олексій Чумаков, який мовчить про те, що Росія напала на Україну, опинився на лікарняному ліжку, де переніс складну і термінову операцію на хребті.
Як пишуть російські пропагандисти, артист ледь не опинився в інвалідному кріслі через власну неуважність. Він навіть був змушений перервати відпустку через стрімке погіршення стану: все зайшло настільки далеко, що співак не міг самостійно пересуватися.
До лікарні артист потрапив із трапа літака - на госпіталізації наполягла дружина Юлія Ковальчук, вона ж особисто здала чоловіка лікарям. Чумаков підтвердив цей факт.
"Юля мене буквально врятувала. Мене терміново прооперували в 67-й лікарні. На три хребці поставили 6 титанових штифтів і дві 10-сантиметрові пластини. Тепер я кіборг", - повідомив співак.
Тепер йому загрожує реабілітація, яка триватиме близько 2 місяців.
