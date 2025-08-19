Важка недуга: у мережі показали фото путіністки Дубовицької

Коротко:
- Як зараз виглядає телеведуча
- Куди поділася Регіна Дубовицька
Ведуча популярного колись гумористичного шоу в терористичній Росії "Аншлаг" Регіна Дубовицька, на тлі чуток про важку недугу, з'явилася на публіці.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, гуморист Сергій Дроботенко опублікував свіже фото 81-річної ведучої програми "Аншлаг" Регіни Дубовицької після її сильного схуднення.
На знімку ведуча програми постала сильно схудлою і з чаркою в руках. Поруч із нею позує мати Дроботенко, яка вважає Регіну найкращою подругою.
Раніше свіжі фотографії ведучої, опубліковані в Мережі, не залишили байдужими її шанувальників. Багато користувачів відзначили, що вона сильно схудла і виглядає змарнілою.
Раніше Главред розповідав, що українська актриса Ольга Сумська потрапила в новий гучний скандал через відкриті фото в купальнику під час літнього відпочинку.
