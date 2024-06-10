Залп ATACMS по Криму: підірвано ЗРК С-300 РФ, є 'двохсоті' і поранені - ЗМІ

Стали відомі подробиці ракетного удару по військових цілях російських окупантів у захопленому РФ Криму.
"2 комплекси С-300 і 4 РЛС пошкоджено внаслідок нічної ракетної атаки на Крим. 1 військовослужбовець 31 дивізії ППО МО РФ загинув, 6 поранені", - пише російське видання Astra з посиланням на джерела.
Уточнюється, що атаку по цілях РФ у Криму було здійснено, як мінімум, 10 ракетами ATACMS, жодна з них не була збита.
"4 ракети влучили за місцем дислокації 31 дивізії ППО МО РФ у Джанкойському районі, пошкоджено 2 радіолокаційні станції, поранено одного військовослужбовця", - повідомили джерела в екстрених службах анексованого Криму.
У повідомленні наголошується, що ще 4 ракети влучили за місцем дислокації цієї самої дивізії в Сакському районі, там пошкоджено військову техніку, її кількість і ступінь ушкоджень встановлюють, поранено ще одного військовослужбовця.
"Ще 2 ракети влучили по місцю дислокації 31 дивізії ППО МО РФ у Чорноморському районі, за кілька кілометрів від села Громове. Там пошкоджено ще 2 РЛС, 2 комплекси С-300, 1 військовослужбовець загинув, 4 поранені", - повідомило джерело.
Що таке С-300?
С-300 — це зенітно-ракетна система (ЗРС), що була розроблена ще в Радянському союзі. На озброєння система вийшла наприкінці 70-х років. Комплекси мали бути розроблені для ППО (С-300П), для сухопутних військ (С-300В) та для кораблів ВМС (С-300Ф).
Головне призначення С-300 — противоповітряна оборона, вона мала б знищувати ворожі літаки, балістичні та аеродінамічні ракети. Як ППО її використовують у всіх країнах, що входили в СРСР, і в деяких країнах Європи. Також Росія експортувала модифіковані С-400 в Індію, Туреччину та Китай.
В Україні до повномасштабного наступу нараховувалося понад 250 систем С-300, за даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Крім того, установки С-300 було передано Україні від східноєвропейських країн у рамках військової допомоги.
Установка здатна влучати на відстань до 75 км, або до 100 км і до 200 км залежно від типу елементів родини С-300.
Влучати в ціль "земля-земля" С-300 може на відстані близько в 40 км. Тому під удар окупантів зазвичай потрапляють Харків, Запоріжжя, Херсон та інші прифронтові міста.
Ще з радянських часів у країни-агресора залишилось багато ракет С-300 (за різними даними, від 5 до 8 тисяч).
Чому ППО України не відбиває атаки С-300
Відстать у 40 км С-300 ракета долає буквально за хвилину і летить занадто низько, щоб на неї відреагували локатори зенітно-ракетних комплексів України. Тому тривога часто вмикається вже після вибуху.
Крім того С-300 при ударі "земля-земля" летить по траєкторії дуги та може маневрувати.
Відбити атаку С-300 можуть комплекси Patriot і SAMP-T.
Удари по цілях РФ у Криму - останні новини
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вразили "жирну" ціль у Криму. Російські радари комплексів С-300/С-400 у трьох районах тимчасово окупованого Криму терміново припинили роботу, повідомили в Генштабі ЗСУ.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 10 червня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Під атаку потрапили Євпаторія і Красноперекопськ. Рух Керченським мостом було перекрито, у Джанкойському районі чули кілька вибухів.
Також у ніч на 8 червня в Криму прогриміли гучні вибухи, про що повідомили місцеві жителі через Telegram-канал "Кримський вітер". Спочатку вибух відчули в Балаклаві, потім у всіх районах Севастополя. Після цього звуки вибуху чулися в морі біля Стрілецької бухти.
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