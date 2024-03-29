Зеленський перевів Данілова в дипломати: у Раді говорять про посольство в Молдові

Крім того, на сайті глави держави опубліковано указ про звільнення посла України в Молдові Марка Шевченка із займаної посади.

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Як повідомляє нардеп Гончаренко, президент Зеленський відправить Данілова послом у Молдову / колаж Главред, фото УНІАН

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов тепер працюватиме на дипломатичному напрямку. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час представлення роботи оновленого складу РНБО.

"Олексій Мячеславович продовжує свою роботу на іншому напрямку - на напрямку дипломатичному", - сказав президент.

Крім того, на сайті глави держави опубліковано указ про звільнення посла України в Молдові Марка Шевченка із займаної посади.

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Крім того, президент новопризначеного секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка та окреслив низку нових завдань відомства.

"Санкційна політика - важлива складова, яку будемо посилювати. Доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації. Кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізуючих операцій і координації всіх державних інституцій у цій сфері. Робота Ставки ВГК, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень - усе це, звичайно, має бути продовжено", - сказав він.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, новим послом у Кишиневі стане саме Олексій Данілов.

Хто такий Олексій Данілов Олексій Данілов - український державний діяч, політик, управлінець. 13-й секретар РНБО України з 3 жовтня 2019 року. Голова ради експертів з питань енергетичної безпеки. У 1994-1997 роках був міським головою Луганська. За часів президентства Віктора Ющенка у 2005 році очолював Луганську ОДА, пише Вікіпедія.

Звільнення Данілова з РНБО - що відомо

Президент Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО 26 березня. Новим секретарем став Олександр Литвиненко, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.

Данілов, коментуючи звільнення, про нові кар'єрні плани не сказав. "Хоч би як важко не було, хоч би якою безпросвітною здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і заради України, вірили і віримо в нашу Перемогу!" - написав він у соцмережах.

Зеленський надав більше конкретики і повідомив, що Данілов роботу в команді продовжить, але в іншому напрямку.

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