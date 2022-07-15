Резніков анонсував контрнаступ ЗСУ до кінця 2022 року

РСЗВ HIMARS / Колаж фото УНІАН Lockheed Martin

Збройні сили України перейдуть у контрнаступ до кінця поточного року, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Як розповів він в інтерв'ю Financial Times, після отримання ЗСУ значної кількості систем великої дальності, зокрема американських РСЗВ HIMARS, втрати України суттєво скоротилися.

"Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною", – сказав співрозмовник.

Разом з тим він звернув увагу на те, що американські РСЗВ HIMARS вже "змінили правила гри у війні".

"Україна використовувала їх (HIMARS - ред.) за останні три тижні для нанесення ударів по російських складах боєприпасів далеко за лінією фронту, пошкодивши артилерійську машину РФ", – говорить глава Міноборони.

Резніков додав, що західна зброя має більшу дальність дії і більш точну, ніж стара українська артилерія радянських часів. Саме тому втрати української армії суттєво скоротилися порівняно з травнем, коли втрати на Донбасі в середньому становили до 100 осіб на день.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про наказ верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського про необхідність деокупації південних областей України.

Для виконання цього завдання ЗСУ збирають мільйонні сили, підкреслив він в інтерв'ю британській газеті The Times.

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