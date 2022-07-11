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В Україні починається третій етап війни: ЗСУ йдуть у контрнаступ - експерт

11 липня 2022, 12:59

Військовий експерт заявив, що Володимир Зеленський дав наказ звільнити південь.

ЗСУ переходять до третього етапу війни - контрнаступу / Коллаж УНИАН, Reuters

Україна переходить до третього етапу війни - контрнаступу. Володимир Зеленський дав Збройним силам України наказ звільнити південь. Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телемарафону.

"Поява цієї заяви в публічній площині не випадкова – вона свідчить про наміри української сторони до переходу до третього етапу війни. Це контрнаступ та звільнення тимчасово окупованих територій. Не тільки територій Херсонської області, а й Запорізької та Донецької", – сказав експерт.

Україна планує завадити Росії створити сухопутний коридор з території Криму до окупованого Донбасу та постачання української води на півострів.

"Мова йде про перешкоджання логістиці російської армії – нейтралізації ключової складової – Керченський міст і відповідно завдання точкових ударів по місцях базування Чорноморського флоту. Крім того, це рішення економічних проблем України. В першу чергу розблокування роботи чорноморських портів", – додав Снєгирьов.

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Нагадаємо, раніше відомий австрійський аналітик тому Купер говорив, що війна України проти Росії затягується, оскільки Захід піддається на шантаж російського диктатора Путіна. Як вважає фахівець, Євросоюзу потрібно про геополітику на якийсь час забути і озброїти ЗСУ настільки, щоб ті знищили російську армію.

"Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підсумував експерт.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ російське вторгнення
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