Путін йде ва-банк: подвоює ставки на другу фазу війни - ЦРУ

Диктатор Володимир Путін робить на другу фазу війни високі ставки.
Друга фаза війни в Україні, пов'язана з настанням Росії на сході країни, не менш небезпечна, ніж перші етапи вторгнення, підкреслили в ЦРУ.
Російський диктатор Володимир Путін робить на неї високі ставки, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.
Путін "налаштований так, що не може дозволити собі програти", сказав Бернс на заході Financial Times у Вашингтоні.
"Я думаю, що зараз він переконаний, що подвоєння ставки дозволить йому домогтися прогресу", - підкреслив Бернс.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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