Путін йде ва-банк: подвоює ставки на другу фазу війни - ЦРУ

У ЦРУ оцінили сценарій нового етапу війни Володимира Путіна в Україні / Reuters

Друга фаза війни в Україні, пов'язана з настанням Росії на сході країни, не менш небезпечна, ніж перші етапи вторгнення, підкреслили в ЦРУ.

Російський диктатор Володимир Путін робить на неї високі ставки, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Путін "налаштований так, що не може дозволити собі програти", сказав Бернс на заході Financial Times у Вашингтоні.

"Я думаю, що зараз він переконаний, що подвоєння ставки дозволить йому домогтися прогресу", - підкреслив Бернс.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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