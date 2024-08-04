Путін хоче зупинити підтримку України з боку Заходу: в ISW пояснили задум диктатора

РФ, ймовірно, прагне використовувати іранських маріонеток для непрямої конфронтації із Заходом і впливати на процес прийняття рішень на Заході, зазначили в ISW.

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Путін хоче зупинити підтримку України з боку Заходу/ колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Те, що країна-агресорка Росія висловила готовність передати зброю єменським хуситам, демонструє бажання російського диктатора Володимира Путіна змусити Захід відмовитися від підтримки України. Також це показує залежність РФ від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що Росія планувала передати хуситам в Ємені ракети й іншу військову техніку, але не передала їх після дипломатичного тиску.

"Повідомлений план Росії підкреслює її зростаюче військове партнерство з Іраном і свідчить про те, що Росія, ймовірно, прагне використовувати іранських маріонеток для непрямої конфронтації із Заходом і впливати на процес прийняття рішень на Заході", – зазначають в ISW. відео дня

Згідно з даними CNN із посиланням на офіційних осіб США та інші знайомі з питанням джерела, країна-агресорка Росія планувала доставити хуситам ракети та інше військове обладнання наприкінці липня 2024 року. Але зазначається, що Кремль відмовився від цього плану після дипломатичних зусиль США та Саудівської Аравії.

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що США виділили великий пакет допомоги Україні. Вартість пакета військової допомоги становить 200 мільйонів доларів.

Також повідомлялося, що Україна отримала шість винищувачів F-16 від Нідерландів. Джерело видання The Times зазначило, що шість літаків було поставлено в Україну з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть із Данії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський дорікнув Заходу і висловився про удари по РФ. Президент України наполегливо працює, щоб отримати від західних партнерів дозвіл на використання наданої зброї так, як бажає українське військо.

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