Путін готується до тривалої війни: попереду буде важче і для України, і для РФ – Reuters

Хоча глава Кремля хоче затягнути війну, у Росії не вірять в можливість їхньої перемоги. Еліти вважають, що такі економічні втрати не варті окупованих територій.

Російський диктатор Путін готується до тривалої війни/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Російський диктатор Володимир Путін готується до тривалої війни проти України. Він розглядає цю війну "як переломний момент", спосіб "провчити" США та відродити Росію після розпаду СРСР. Але він "промахнувся" з такими цілями, адже його рішення лише зробили РФ агресоркою і кинули її у міжнародну ізоляцію.

При цьому частина російської еліти не вірить, що в РФ є шанс здобути перемогу в цій війні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, зокрема російські, які близькі до Кремля.

Російське джерело заявило виданню, що такі втрати, яких зазнала Росія, не варті окупованих територій. Також він додав, що надії Путіна покращити свою репутацію виявилися марними.

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"Попереду буде ще важче і дорожче як для України, так і для Росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох завойованих територій", – сказав співрозмовник видання з РФ.

Зазначається, що таку точку зору поділяють багато представників російської еліти.

Але при цьому серед еліт РФ зазначають, що попри наслідки війни для Росії у Путіна досі немає серйозного суперника за владу. Тому російський диктатор може не боятися наступних президентських виборів, які повинні відбутися в березні 2024 року.

У РФ побоюються економічних наслідків, які можуть вдарити по країні-агресорці через їхнє вторгнення в Україну.

"Я не вірю ні в великий наступ, ні в можливість перемоги Росії над усім цивілізованим світом", – сказало виданню Reuters високопоставлене джерело, близьке до Кремля.

Це джерело зазначає, що війна триватиме ще довго, проте додає, що РФ зараз перебуває у невигідному становищі – як у військових технологіях, так і в мотивації.

Ситуація на фронті

Росія накопичує поблизу кордону з Україною літаки та вертольоти. Таким чином Москва хоче задіяти свою авіацію для підтримки наземного наступу, що пробуксовує. Як пише Financial Times із посиланням на західних офіційних осіб, про накопичення російських літаків та вертольотів стало відомо із розвідданих, які були передані союзниками по НАТО.

В американському Інституті вивчення війни зазначають, що Захід стурбований рішучістю України утримати місто Бахмут у Донецькій області. Фахівці з оборонного планування США вважають, що українські сили не можуть одночасно захищати Бахмут і почати весняний контрнаступ.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що до війни проти України залучена майже вся російська армія – 97%. Проте окупантам все одно не вдається пробити оборону українських військових.

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