glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Заході стурбовані рішенням України утримувати Бахмут: експерти пояснили стратегію ЗСУ

15 лютого 2023, 07:21
Українська оборона Бахмута призвела до ослаблення російських сил та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.
Бахмут
Оборона Бахмута призвела до ослаблення російських сил / Фото Twitter

Захід стурбований рішучістю України утримати місто Бахмут у Донецькій області. Фахівці з оборонного планування США вважають, що українські сили не можуть одночасно захищати Бахмут і почати весняний контрнаступ.

Україну закликають приділити пріоритетну увагу весняному контрнаступу, а не захисту Бахмута. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни.

Водночас аналітики ISW вважають, що рішення України захищати Бахмут, ймовірно, є стратегічно обґрунтованим кроком.

відео дня

"Оборона захисниками України Бахмута змусила Кремль використовувати більшу частину угруповання Вагнера і задіяти цінні російські повітряно-десантні сили для підтримки наступальних операцій на виснаження", - йдеться у повідомленні.

Експерти зазначають, що українська оборона Бахмута призвела до ослаблення російських сил та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.

"Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору українців, вони могли б сподіватися на розширення операцій таким чином, щоб Україна могла поспішно побудувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Таким чином, оборона Бахмута Україною та спроба створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними діями, враховуючи, що російські війська продовжили б наступ на Бахмут, якби Україна здала місто раніше", - йдеться у повідомленні ISW.

Ситуація в Бахмуті

Збройні Сили України тримають Бахмут, не даючи російським окупантам захопити місто. Зараз на цьому напрямку дуже складна ситуація, адже загарбники направляють на Бахмут більшу частину своїх сил.

Як зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, стан підготовки російської армії не дуже хороший, а тому у загарбників величезні втрати на Донбасі. Водночас він підкреслив, що в Росії є ще багато військовослужбовців.

Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий раніше розповів про те, що окупанти РФ продовжують свої спроби наступу на Бахмутському напрямку. Противник робить ставку на живу силу, а не військову техніку. Ворог використовує авіацію, проте дістати перевагу в повітрі йому не вдається.

Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Войтко сказав, що у Бахмуті дуже складна ситуація. Російські війська намагаються оточити місто, але в окупантів нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор, там тривають бої.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:18

Новий наступ Путіна почався: до березня окупанти будуть на максимумі можливостей - Жданов

09:10

Філософія коаліції Рамштайн: що з нею не такПогляд

09:07

Путін не раз намагався ліквідувати лідерів інших країн і зараз готує новий замах - ЗМІВідео

08:41

Ревва відрікся від батька, який підтримує війну в УкраїніВідео

08:33

Тіла матері та двох синів знайшли під завалами: в Туреччині загинула сім'я із ЗапоріжжяВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:20

5 найдорожчих монет СРСР, які можуть припадати пилом у вас вдома: одну можна продати за 50 тисяч гривеньВідео

08:12

"Відомі як прихильники великої Росії": люди з оточення Путіна співпрацюють з розвідкою України

08:08

Новий транспорт для порятунку людей з "гарячих точок" придбав для України азербайджанський бізнес

07:59

Валентинки від ЗСУ: українські воїни знищили шість складів та пункт управління окупантівВідео

Реклама
07:29

Україна отримала найкращий шанс змінити хід війни - ISWВідео

07:21

На Заході стурбовані рішенням України утримувати Бахмут: експерти пояснили стратегію ЗСУ

06:41

Німеччина готова обговорювати поставки винищувачів Україні, але за кілька місяців - Пісторіус

06:17

Трансформація післяпутінської Росії: перспективиПогляд

05:43

Гороскоп на березень 2023: астролог передрекла Тельцям місяць радикальних змінВідео

05:20

Що таке резерв у воєнний час: з кого він складається і хто не підлягає мобілізації

04:07

ООН виплачує допомогу українцям: хто має всі шанси на отримання майже 20 тисяч гривеньВідео

04:00

Голий Ектор Хіменез Браво поділився листівками з собою в головній роліВідео

03:30

Наминуть за три хвилини: фантастичні секрети приготування ідеальних млинців на МаслянуВідео

03:30

Червоний Хрест видає українцям ваучери: кому світить 500 злотих у ПольщіВідео

03:20

Ніколи не розвалюються і виходять шалено соковитими: таємний рецепт лінивих голубцівВідео

Реклама
02:45

Військовий експерт повідав, навіщо ЗСУ ракети ATACMSВідео

02:02

"А де Джигурда?": хвора Волочкова роздяглася до поясаВідео

01:30

Леся Нікітюк наскрізь промокла в компанії імпозантного чоловіка

00:51

Чому 15 лютого не можна класти гроші на стіл: прикмети і що заборонено робити на Стрітення ГосподнєВідео

14 лютого, вівторок
23:54

РФ хоче кинути у бій свою авіацію: літаки та вертольоти стягуються до кордонів з Україною - FTВідео

23:35

Як виглядати елегантно і дорого після 40 років: 7 розумних трюків на кожен день без зайвих витрат

22:55

Не лише Росія: аналітик розповів, хто допомагав Кремлю у підготовці держперевороту у МолдовіВідео

22:25

ППО, танки і "зачинені двері": Зеленський розповів про результати РамштайнаВідео

21:49

Потужна робота ППО ЗСУ та авіація РФ: у Пентагоні розповіли, як ворог відмовився від козиря у війніВідео

21:38

Навіщо 16 лютого господині готували молочну кашу: прикмети та що не можна робитиВідео

21:30

Несподівана допомога: США можуть передати ЗСУ 5 тисяч гвинтівок і 1,6 млн стрілецьких патронів - WSJВідео

20:45

Несподівано звалився на поле: відомий український футболіст переніс клінічну смертьВідео

20:37

"Кількість втрат величезна": генерал США поділився прогнозом, чи вистоять ЗСУ у БахмутіВідео

20:32

Роман Світан. Україна за декілька кроків від отримання авіації НАТОВідеоблоги

20:05

"Значний об'єкт війни": генерал Міллі оцінив ймовірність наступу Росії на КиївВідео

19:50

Стратегічно, оперативно і тактично: Росія вже програла війну і стала ізгоєм - генерал СШАВідео

19:41

На Харківщині підозру отримали вже понад пів тисячі колаборантів - прокурор області Фільчаков

19:33

Наталя Могилевська розповіла, як звуть її нового коханогоВідео

19:26

"Повна підтримка України до перемоги": Резніков підбив перші підсумки Рамштайн-9Відео

19:15

Помер дитина-актор із серіалів "Як я зустрів вашу маму" та "Відчайдушні домогосподарки"

Реклама
19:15

Що станеться, коли війна закінчитьсяПогляд

19:06

"Ворог дуже поспішає": у розвідці назвали справжню причину загострення на ДонбасіВідео

18:58

Очікування нового удару: таролог спрогнозував, коли буде найнебезпечніший день на тижні

18:44

Які квіти не можна тримати вдома: найнебезпечніші рослини, з'їдять щастя і здоров'я

18:41

Захід працює над перемогою України у війні з РФ: вісім країн дадуть ЗСУ потужні танкиВідео

18:15

Путінст Маршал мріє воювати проти українців: "Я не можу сприймати Україну, як державу!"Відео

18:12

Хуртовина атакує: в Україну увірветься снігова "буря"Відео

18:09

"Немає ніяких оголошень": глава Пентагону нічого нового не зміг сказати про винищувачі для ЗСУВідео

18:08

Що не засвоюється з кавою: шкода організму під час кожного сніданку

17:45

Захід має зробити три конкретні кроки: Подоляк звернувся до союзниківВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти