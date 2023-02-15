На Заході стурбовані рішенням України утримувати Бахмут: експерти пояснили стратегію ЗСУ

Українська оборона Бахмута призвела до ослаблення російських сил та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.

Оборона Бахмута призвела до ослаблення російських сил / Фото Twitter

Захід стурбований рішучістю України утримати місто Бахмут у Донецькій області. Фахівці з оборонного планування США вважають, що українські сили не можуть одночасно захищати Бахмут і почати весняний контрнаступ.

Україну закликають приділити пріоритетну увагу весняному контрнаступу, а не захисту Бахмута. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни.

Водночас аналітики ISW вважають, що рішення України захищати Бахмут, ймовірно, є стратегічно обґрунтованим кроком.

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"Оборона захисниками України Бахмута змусила Кремль використовувати більшу частину угруповання Вагнера і задіяти цінні російські повітряно-десантні сили для підтримки наступальних операцій на виснаження", - йдеться у повідомленні.

Експерти зазначають, що українська оборона Бахмута призвела до ослаблення російських сил та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.

"Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору українців, вони могли б сподіватися на розширення операцій таким чином, щоб Україна могла поспішно побудувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Таким чином, оборона Бахмута Україною та спроба створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними діями, враховуючи, що російські війська продовжили б наступ на Бахмут, якби Україна здала місто раніше", - йдеться у повідомленні ISW.

Ситуація в Бахмуті

Збройні Сили України тримають Бахмут, не даючи російським окупантам захопити місто. Зараз на цьому напрямку дуже складна ситуація, адже загарбники направляють на Бахмут більшу частину своїх сил.

Як зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, стан підготовки російської армії не дуже хороший, а тому у загарбників величезні втрати на Донбасі. Водночас він підкреслив, що в Росії є ще багато військовослужбовців.

Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий раніше розповів про те, що окупанти РФ продовжують свої спроби наступу на Бахмутському напрямку. Противник робить ставку на живу силу, а не військову техніку. Ворог використовує авіацію, проте дістати перевагу в повітрі йому не вдається.

Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Войтко сказав, що у Бахмуті дуже складна ситуація. Російські війська намагаються оточити місто, але в окупантів нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор, там тривають бої.

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