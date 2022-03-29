УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Путін головного мозку": у Києво - Печерській Лаврі скаржаться на перешкоди у відході від МП

29 березня 2022, 00:48

Співрозмовник журналістів порадив не судити про всі церкви через кількох священиків.

Києво-Печерська лавра
Києво-Печерська лавра

У Києво-Печерській Лаврі зараз живуть біженці та переселенці із зон активних боїв з російськими окупантами. Барикад і укріплень там немає.

Як йдеться в сюжеті ТСН, побачити переселенців, щоб оцінити гуманітарні зусилля церкви з Московським підпорядкуванням журналіста не вдалося. Там пояснили, що після ранкової молитви люди відпочивають.

На питання про війну священики відповідають, як то кажуть, питанням на питання. Однак один з них, який побажав залишитися анонімом, розповів те, що можна назвати сенсацією.

"Про вихід з Московського патріархату вже заявили багато священиків. Але я ще раз скажу, що це ще не відбулося. І невідомо, як буде. "Путін у багатьох", - заявляє він.

читайте такожЯдерна зима: що буде зі світом, якщо Путін натисне свою кнопку, і де можна сховатисяСкликання собору вже відкрито вимагають, але процес гальмують кілька архієпископів. Частина керівництва церкви просто поза доступом-евакуювалися.

"Через якихось 10-15 ідіотів у рясах не треба судити по всіх церквах. У людей є певна філософія. Їх 30 років накачували. Якщо ти хочеш бути з Богом, то повинен бути в єдності з Московським патріархом", - додав співрозмовник.

Тим часом, митрополит Епіфаній запевнив, що за останній місяць війни в Україні тільки 50 церков приєдналися до ПЦУ, ще 100 прийняли рішення про перехід. Це сталося за останні дні. Тому митрополит припускає, що всі заяви про переходи можуть бути всього лише маскуванням.

Нагадаємо, світові експерти вважають, що агресивні і безладні дії російського президента Володимира Путіна щодо України можуть бути викликані серйозною хворобою. До таких висновків вони прийшли через" місяцеподібне обличчя " диктатора і любові до довгих столів для нарад.

Читайте також:

viber
війна в Україні Києво-Печерська лавра
Реклама
Популярне
Кінець війни в Україні: астролог склала точний проноз на 2022 рік і розповіла, коли настане світКінець війни в Україні: астролог склала точний проноз на 2022 рік і розповіла, коли настане світ Бойовики "ДНР" кинули пораненою: в полон потрапила жорстока снайперка "Багіра"Бойовики "ДНР" кинули пораненою: в полон потрапила жорстока снайперка "Багіра" Різко похолодає і литимуть дощі: якою буде погода в Україні на початку квітняРізко похолодає і литимуть дощі: якою буде погода в Україні на початку квітня 19-річний тіктокер глумився над пам'яттю загиблих українських військових: його знайшли і покарали19-річний тіктокер глумився над пам'яттю загиблих українських військових: його знайшли і покарали ЗСУ перейшли в контрнаступ: Данілов назвав ключові напрямки ударуЗСУ перейшли в контрнаступ: Данілов назвав ключові напрямки удару

Останні новини

01:02

Гороскоп для Києва: астролог назвала точну дату затишшя в столиці

00:51

Прикмети на 29 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:48

"Путін головного мозку": у Києво - Печерській Лаврі скаржаться на перешкоди у відході від МПВідео

00:41

Була Москва, тепер - Україна: Scorpions замінили слова про столицю РФ у пісні Winds of ChangeВідео

00:40

Гороскоп для України на квітень: астролог розповіла про завершення війни і домовленості з ПутінимВідео

Реклама
00:37

"Це безжальна війна": Зеленський розповів про звірства російських окупантів в УкраїніВідео

00:30

Ядерна зима: що буде зі світом, якщо Путін натисне свою кнопку, і де можна сховатисяВідео

00:16

Окупантів відтісняють від Києва: Зеленський розповів про атаку ЗСУВідео

00:05

Гороскоп для Маріуполя: з чим ще доведеться зіткнутися місту через війну

28 березня, понеділок
23:45

"На Меркель лежить велика частина провини": Politico назвало "корисних ідіотів" Путіна в Німеччині

23:38

Розкішна садиба в центрі міста: як живе улюблена дочка ПутінаВідео

23:37

"У Путіна агонія": експерти проаналізували "місячне обличчя" глави РФ і назвали його діагноз

23:03

Путін і Шойгу ховаються в ядерних бункерах на Уралі: з'явилися подробиціВідео

23:00

Російський військовий - ключова фігура в анексії Криму визнав провал путінської армії

22:52

Андрій Хливнюк, лідер Бумбоксу, показав, як виглядає після осколкового поранення в обличчя

22:19

Корбан пояснив спокійну ситуацію в ДніпріВідео

22:16

Абрамович передав Путіну записку від Зеленського: диктатор пообіцяв "знищити" всіхВідео

21:57

Ведучій Наталії Мосейчук та її батькам телефонують з моторошними погрозами з ФСБВідео

21:43

Окупанти підняли радіоактивний пил на ЧАЕС: співробітники станції назвали це самогубством

21:28

Переможець Оскара-2022 Вілл Сміт вдарив ведучого по обличчю в прямому ефірі за публічну образуВідео

Реклама
21:22

У Сумській області окупанти по-звірячому катували чоловіка, він померВідео

21:16

В України є свої агенти в Кремлі - глава ГУР

20:50

Від снігу до +22: якою буде погода у квітні в Україні та на Великдень 2022Відео

20:31

"Путін не піде на компроміс": у США оцінили ймовірність завершення війни в Україні мирним шляхом

20:23

Оскар-2022: названо переможців 94-ої церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтвФото

20:10

Прикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в бідуВідео

19:58

У Кремля плани на 30 і 60 діб по війні в Україні - українська розвідка

19:47

У членів української делегації після переговорів з РФ з'явилися ознаки хімічного отруєння - WSJВідео

19:22

Переговори України і РФ: у Ердогана повідомили важливі подробиціВідео

19:17

Збожевоління війною: чому Росію чекають довгі роки злиднів і приниженьПогляд

19:16

Що робити при отруєнні: лікар розповів алгоритм дій та назвав основні симптоми

19:06

Кулінарний шедевр за 20 хвилин: готуємо смачний печінковий хлібВідео

18:33

Міноборони РФ наказало знімати фейки "знущань над полоненими" в Україні

18:23

"Ми вас рятуємо від вашої хунти": Камалія розповіла, чого наслухалася від Кіркорова, Лорак і своєї тіткиВідео

18:19

Під Сумами окупант спеціально переїхав батьків з сином

18:05

Війна в Україні: астролог склала гороскоп для Києва

17:53

Понад 5000 тисяч убитих і сотні покалічених дітей: окупанти повністю знищили МаріупольВідео

17:45

Взяти Одесу без Миколаєва не можна, а за Херсоном у окупантів хитке становище - генерал-майор СБУ

17:32

ЗМІ розповіли про передачу Вірменією РФ 4 винищувачі для боротьби проти України

17:02

Кадиров у Маріуполі: пропагандисти "перекинули" диктатора з Києва - його зустрів мертвий генерал РФВідео

Реклама
17:01

ЗСУ звільнили Ірпінь: окупанти пішли за російським кораблемВідео

16:45

Якщо Путін не здобуде перемоги в Україні, його здадуть свої ж рабиПогляд

16:41

Російський полонений: "командир наказав готувати мішки для трупів - для нас же"Відео

16:40

Велика сімка відмовилася платити РФ за газ в рублях - у Путіна погрожують перекрити паливо до Європи

16:33

"Всім страшно стало - напилися": бурят-окупант п'яний потрапив у полон до ЗСУ

15:45

Знаменитий кіт Степан з Харкова зібрав гроші для допомоги тваринам в Україні

15:17

Путіна захищають чорні маги: українські мольфари оголосили війну російському диктатору

15:02

"Люблю мікрофон і ззаду без мастила": Коля Серга висміяв "любителя Путіна" Баскова

14:46

Привернете удачу і неймовірне багатство: прикмети на квітень, які принесуть небувалий успіхВідео

14:38

У РФ тисячі танків, які йдуть на Україну: Зеленський розніс Захід за слабкі дії проти Москви

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти