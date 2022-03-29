"Путін головного мозку": у Києво - Печерській Лаврі скаржаться на перешкоди у відході від МП

Києво-Печерська лавра

У Києво-Печерській Лаврі зараз живуть біженці та переселенці із зон активних боїв з російськими окупантами. Барикад і укріплень там немає.

Як йдеться в сюжеті ТСН, побачити переселенців, щоб оцінити гуманітарні зусилля церкви з Московським підпорядкуванням журналіста не вдалося. Там пояснили, що після ранкової молитви люди відпочивають.

На питання про війну священики відповідають, як то кажуть, питанням на питання. Однак один з них, який побажав залишитися анонімом, розповів те, що можна назвати сенсацією.

"Про вихід з Московського патріархату вже заявили багато священиків. Але я ще раз скажу, що це ще не відбулося. І невідомо, як буде. "Путін у багатьох", - заявляє він.

читайте такожЯдерна зима: що буде зі світом, якщо Путін натисне свою кнопку, і де можна сховатисяСкликання собору вже відкрито вимагають, але процес гальмують кілька архієпископів. Частина керівництва церкви просто поза доступом-евакуювалися.

"Через якихось 10-15 ідіотів у рясах не треба судити по всіх церквах. У людей є певна філософія. Їх 30 років накачували. Якщо ти хочеш бути з Богом, то повинен бути в єдності з Московським патріархом", - додав співрозмовник.

Тим часом, митрополит Епіфаній запевнив, що за останній місяць війни в Україні тільки 50 церков приєдналися до ПЦУ, ще 100 прийняли рішення про перехід. Це сталося за останні дні. Тому митрополит припускає, що всі заяви про переходи можуть бути всього лише маскуванням.

Нагадаємо, світові експерти вважають, що агресивні і безладні дії російського президента Володимира Путіна щодо України можуть бути викликані серйозною хворобою. До таких висновків вони прийшли через" місяцеподібне обличчя " диктатора і любові до довгих столів для нарад.

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