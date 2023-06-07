Путін цинічно зібрався "рятувати" людей на другий день після підриву ГЕС

У Кремлі нарешті визнали затоплення, яке сталося після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Але те, що цей теракт вчинили саме вони, досі замовчують.

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Путін цинічно зібрався "рятувати" людей на затоплених територіях/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Telegram

Російський диктатор Володимир Путін лише на другий день після підриву окупантами Каховської ГЕС визнав, що велика територія була сильно затоплена, і цинічно зібрався "рятувати" місцеве населення з постраждалих окупованих територій.

Про це заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. За його словами, російський диктатор нібито наказав "допомагати людям" і "ліквідувати наслідки затоплення".

"Путін доручив главі МНС [Олександру] Куренкову організувати в Херсонській області роботу з допомоги людям і ліквідації наслідків затоплення", – процитували Пєскова російські пропагандистські ЗМІ.

При цьому країна-агресорка Росія досі не визнає, що це саме російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС.

Варто зазначити, що упродовж півтори доби країна-окупант ігнорувала факт катастрофічних наслідків підриву дамби. Російські загарбники не лише не проводили евакуацію мешканців окупованих населених пунктів на лівобережжі Херсонської області, які сиділи на дахах, не маючи змоги врятуватися іншим чином, а й погрожували розстрілом за спроби мирних жителів самостійно евакуюватися на своїх човнах.

При цьому понад добу колаборанти, яких РФ "призначила" так званими "керівниками" окупованих територій, підігравали Путіну і "не помічали нічого дивного" у затоплених містах і селах. Зокрема, гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 6 червня записав відео, де він говорить, нібито "люди продовжують звичайне життя", стоячи на тлі затопленого будинку культури в Новій Каховці.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб.

Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 затопило вже майже дві тисячі будинків. Тим часом Міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що у Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Повідомлялося, що фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. У той же час у NYT заявили, що Каховська ГЕС, швидше за все, була підірвана зсередини і заявили, що немає жодних шансів на незалежне розслідування катастрофи.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС саме за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Перед здійсненням цього теракту окупанти навмисно підняли рівень води у водосховищі до 19 метрів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста через підрив Каховської ГЕС. Він наголосив, що вони не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області через підірвану росіянами ГЕС.

Стало відомо про перших загиблих через підрив Каховської ГЕС. В Олешках спочатку знайшли тіло одного загиблого, після цього в лікарню привезли тіла ще двох людей. Мер міста каже, що загиблих буде набагато більше.

Дивіться відео про те, яку катастрофу створила Росія через підрив Каховської ГЕС:

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