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Подорожі – в пріоритеті: українці витрачають мільйони на залізничні квитки з ковідних виплат

28 грудня 2021, 09:58

Від початку дії програми за ковідну тисячу уже придбали 100 тисяч квитків.

Понад 100 тисяч квитків на потяги придбали українці з ковідної тисячі/ Фото Укрзалізниця, УНІАН, колаж Главред

Українці уже витратили понад 42 мільйони гривень на залізничні квитки, купуючи їх за ковідну тисячу гривень.

В Укрзалізниці розповіли, що за програмою "єПідтримка" від початку її дії пасажири здійснили понад 100 тисяч транзакцій. Квитки купували у чат-боті Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та на партнерських ресурсах.

"За час дії програми станом на зараз пасажири витратили на залізничні квитки понад 42 мільйони гривень. Середній чек однієї транзакції складає 420 гривень", – зазначили у компанії.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, розповідаючи про проміжні результати програми, зазначав, що найчастіше люди купують квитки на туристичні напрямки.

"Залізничні квитки продаються з великою швидкістю, зокрема на туристичні напрямки: Івано-Франківськ, Львів та Буковель", – наголошував він.

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Тисячу гривень за вакцинацію можна витратити також на ліки

Нагадаємо, тисячу за вакцинацію можна витратити на:

  • книги,
  • подорожі по Україні,
  • квитки в кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, виставкові центри або масові заходи,
  • послуги в спортзалах або фітнес-клубах, басейнах і т. д.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що виплачену вакцинованим українцям 1000 гривень також можна буде витратити на придбання лікарських засобів. Проте йдеться лише про громадян старше 60 років.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, що пенсіонери зможуть платити за ліки з ковідної тисячі з другої половини січня 2022 року. Затримка у тому, що банкам потрібно доопрацювати цей проєкт з технічної точки зору, зазначив він.

Як отримати тисячу гривень у "Дії"

Спочатку у застосунку "Дія" потрібно згенерувати сертифікат про повну вакцинацію – так званий "зелений" сертифікат.

Після цього потрібно перейти у розділ "Послуги" і натиснути пункт "єПідтримка".

Із запропонованого переліку потрібно обрати той банк, через який ви хочете отримати гроші.

Далі додаток перенаправить вас в обраний банк для генерування віртуальної картки. Картку можна оформити безкоштовно, кошти надійдуть на неї у термін до десяти днів.

Як отримати тисячу гривень, якщо немає додатку "Дія"

В Офісі президента розповіли, що вакциновані від коронавірусу українці, які не мають додатку "Дія" чи банківських карток, зможуть отримати обіцяну від держави тисячу гривень трішки пізніше. Кошти їм почнуть виплачувати від другого кварталу або від другого півріччя 2022 року. До того часу у державі повинен з’явитися механізм отримання грошей без додатку "Дія".

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