Вакциновані зможуть витратити тисячу на ліки: Зеленський назвав умову

Володимир Зеленський / скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що тисячу гривень, які українцям виплатять за вакцинацію від коронавірусу, можна буде витратити на придбання лікарських засобів.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter-акаунті президента Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, програма ЕПідтримка буде розширюватися і надалі, щоб стати доступнішою для більшої кількості громадян.

"Програма Е-підтримка буде розширюватися, щоб нею могли скористатися більше українців. Громадяни віком 60+ зможуть вже з січня витратити 1 тис.грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Чиновники отримали необхідні доручення", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 15 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень всім українцям, які отримали дві дози вакцини.

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Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров уточнив, що щеплені двома дозами COVID-вакцини не зможуть отримати тисячу гривень від президента готівкою на руки, гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити тільки на певний список послуг.

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