Вакциновані зможуть витратити тисячу на ліки: Зеленський назвав умову

Громадяни віком 60+ зможуть вже з січня витратити тисячу гривень на соціальні потреби.
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що тисячу гривень, які українцям виплатять за вакцинацію від коронавірусу, можна буде витратити на придбання лікарських засобів.
Про це йдеться в повідомленні у Twitter-акаунті президента Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, програма ЕПідтримка буде розширюватися і надалі, щоб стати доступнішою для більшої кількості громадян.
"Програма Е-підтримка буде розширюватися, щоб нею могли скористатися більше українців. Громадяни віком 60+ зможуть вже з січня витратити 1 тис.грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Чиновники отримали необхідні доручення", - написав Зеленський.
Нагадаємо, 15 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень всім українцям, які отримали дві дози вакцини.
Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров уточнив, що щеплені двома дозами COVID-вакцини не зможуть отримати тисячу гривень від президента готівкою на руки, гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити тільки на певний список послуг.
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