Держбанки почали платити "тисячу Зеленського": де українці отримають ковідні гроші

Ощадбанк почав виплачувати ковідну тисячу / УНІАН

Державні банки почали виплати тисячі гривень громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

Вакцинованим громадянам України почали нараховувати 1000 грн в рамках програми єПідтримка.

Які держбанки виплачують "тисячу Зеленського"

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укргазбанк.

У повідомленні наголошується, що з моменту офіційного старту програми 19 грудня заявки на отримання грошових коштів подали 5 млн українців, 6 млн відкрили спеціальну картку, всього було витрачено 270 млн грн.

У Мінцифри нагадують, що подати заявку в Дії на отримання 1000 грн можна до 29 грудня включно.

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Що таке програма єПідтримка

19 грудня офіційно стартувала програма єПідтримка в додатку Дія.

Програма передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.

Першими почали виплачувати гроші Монобанк, Альфа-банк і А-банк.

"Тисяча Зеленського": що потрібно знати

Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.

На даний момент до програми підключилися:

Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.

Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.

читайте такожПриватБанк почав виплачувати "тисячу Зеленського": як отримати гроші

"Тисяча Зеленського" за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 Листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID-19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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