Держбанки почали платити "тисячу Зеленського": де українці отримають ковідні гроші

Заявки на отримання грошових коштів вже подали 5 млн українців.
Державні банки почали виплати тисячі гривень громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.
Вакцинованим громадянам України почали нараховувати 1000 грн в рамках програми єПідтримка.
Які держбанки виплачують "тисячу Зеленського"
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укргазбанк.
У повідомленні наголошується, що з моменту офіційного старту програми 19 грудня заявки на отримання грошових коштів подали 5 млн українців, 6 млн відкрили спеціальну картку, всього було витрачено 270 млн грн.
У Мінцифри нагадують, що подати заявку в Дії на отримання 1000 грн можна до 29 грудня включно.
Що таке програма єПідтримка
19 грудня офіційно стартувала програма єПідтримка в додатку Дія.
Програма передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.
Першими почали виплачувати гроші Монобанк, Альфа-банк і А-банк.
"Тисяча Зеленського": що потрібно знати
Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.
На даний момент до програми підключилися:
- Monobank;
- Альфа-Банк;
- А-Банк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк.
На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.
Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.
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"Тисяча Зеленського" за вакцинацію: як отримати
Президент України Володимир Зеленський 15 Листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.
Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID-19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.
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