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Публіцист спрогнозував, чи буде Путін після ордера на арешт їздити по світу

28 березня 2023, 01:35
Як каже публіцист Олександр Сотник, за минулий рік вплив країни-агресора Росії на пострадянському просторі зменшується.
Сотник, Путін
Олександр Сотник і Володимир Путін / Колаж фото УНІАН

Після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі виписав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, він перестане в принципі здійснювати поїздки за межі країни-агресора Росії. Про це під час чату на Главреді сказав головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник.

"По ідеї, так. Путін просто туди не поїде. Він взагалі вже більше нікуди не поїде. Він буде жити за принципом "береженого бог береже". Він буде мотатися по самій печері, але навряд чи буде кудись виїжджати", - сказав він.

Як каже публіцист, за минулий рік вплив країни-агресора Росії на пострадянському просторі зменшується – правда, не з такою великою швидкістю, як очікувалося.

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"Зменшилася, безумовно. Ми вже бачимо, що, наприклад, Вірменія хоче вийти з ОДКБ, адже у Росії вже така сміттєва репутація. Проте, той же Казахстан, Токаєв все-таки дозволяє Путіну обходити санкції. І Путін сприймає Казахстан, як свою вотчину. Ми бачимо і вплив Путіна на Білорусь. Тому тут не все так райдужно, як хотілося б. Але вплив, безумовно, зменшується", - сказав він.

Ордер на арешт диктатора Путіна

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Як пояснив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися в Гаазький суд для давання свідчень, якщо ж диктатор цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

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