Медійні ознаки "розгойдуваності": що насправді буде з доларом до середини грудня

До 14 грудня можливі лише медійні коливання, реальних ризиків для курсу немає

Долар утримується в діапазоні 42,2–42,8 грн, євро — 48–49,75 грн

Українцям варто зберігати спокій щодо коливань на валютному ринку, які можуть здаватися різкими через медійний шум. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН, наголосивши, що реальних ризиків курсового хаосу немає.

За його словами, до 14 грудня ситуація може виглядати "розгойданою" лише в інформаційному просторі, тоді як сам ринок залишається передбачуваним і контрольованим. Лєсовий прогнозує, що курс долара до середини грудня 2025 року утримуватиметься в межах 42,2–42,6 гривні на міжбанку та 42,3–42,8 гривні на готівковому ринку. Це означає, що 100 доларів коштуватимуть 4230–4280 гривень, а 1000 доларів — 42300–42800 гривень.

Схожа ситуація очікується і з євро. Банкір прогнозує, що його вартість перебуватиме в діапазоні 48–49,75 гривні як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Відповідно, 100 євро обійдуться українцям у 4800–4975 гривень, а 1000 євро — у 48000–49750 гривень.

Лєсовий підкреслює, що нинішні коливання не свідчать про нестабільність, а є частиною нормальної ринкової динаміки. Він закликав українців не піддаватися панічним настроям і орієнтуватися на реальні економічні показники, а не на емоційний фон у медіа.

Який курс валют буде у грудні - прогноз експерта

На початку листопада золотовалютні резерви НБУ сягнули рекордних 49,5 млрд доларів, що стало можливим завдяки зовнішній фінансовій підтримці. За словами економічного експерта Олександра Хмелевського, це дає Нацбанку достатньо ресурсів, щоб утримувати стабільний валютний курс щонайменше до кінця грудня 2025 року, а також у першій половині 2026-го.

Водночас ситуацію ускладнює зростання дефіциту зовнішньої торгівлі. За 10 місяців 2025 року він зріс до 34,6 млрд доларів, порівняно з 29 млрд у 2024-му. Для його покриття НБУ вимушений збільшувати валютні інтервенції.

Поки що підстав для різкої девальвації, за словами Хмелевського, немає. У грудні очікується стабільність валютного ринку. За прогнозом експерта, курс долара коливатиметься у межах 42-43 грн за долар.

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, наступного тижня курс долара не має зазнати значних змін. Попередній аналіз свідчить, що валютний ринок навряд чи відійде від поточної траєкторії.

Нагадаємо, на п’ятницю, 5 грудня, долар США встановлено на рівні 42,18 грн, що на 2 копійки менше, ніж днем раніше. Євро коштує 49,22 грн, фактично без змін у порівнянні з попереднім курсом.

Експертка Діляра Мустафаєва прогнозує, що у 2026-2027 роках валютний ринок України залишатиметься керованим, а курс долара може зрости до 48 грн/дол. У проєкті держбюджету на 2026 рік закладений середньорічний курс на рівні 45,7 грн/дол.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

