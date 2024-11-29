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Українці платитимуть більше за цигарки: нардеп заявила, що в грудні ціни "злетять"

Руслана Заклінська
29 листопада 2024, 21:30
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Підвищення цін пов'язане з щорічним збільшенням акцизу на тютюнові вироби, яке триває вже 7 років, пояснила Ніна Южаніна.
Українці платитимуть більше за цигарки: нардеп заявила, що в грудні ціни 'злетять'
У грудні ціни на сигарети стрімко зростуть / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головні тези:

  • У грудні 2024 року ціна пачки цигарок в Україні може зрости на 8 грн
  • У 2025 році вартість зросте на 10 грн
  • Україна зобов'язана підвищити акциз до 90 євро за 1000 сигарет, відповідно до норм ЄС

До кінця 2024 року середня ціна пачки цигарок в Україні може зрости ще на 8 гривень, а у 2025 році — на 10 гривень. Причиною цього є поступове підвищення акцизу, яке триває вже сьомий рік поспіль. Про це заявила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, цьогоріч ціни на цигарки вже зросли приблизно на 20 гривень. Виробники та імпортери завчасно підвищують ціни "готуючись до щорічного збільшення акцизу".

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Южаніна пояснила, що підвищення акцизного податку на тютюнові вироби на 20% відбувається щороку впрожовж останніх семи років. Це зобов’язання України у рамках адаптації законодавства до норм ЄС.

Нардеп розповіла, що відповідно до директиви ЄС, мінімальна ставка акцизу має становити 90 євро за 1 тисячу сигарет. Наразі цей показник в Україні — 69 євро.

"Всі додаткові надходження від акцизу на тютюнові вироби вже закладені до дохідної частини Державного бюджету на 2025 рік", - додала вона.

Варто зазначити, що 28 листопада Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №11090, який передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку.

Підвищення цін на цигарки - останні новини

Як повідомляв Главред, у 2025 році в Україні підвищать акцизи на сигарети, що збільшить їхню вартість. Ставка акцизу зросте на 23,4%, а мінімальне податкове зобов'язання — на 23,9%.

Також за даними Держстату, середня ціна пачки у 2024 році становила 76,6 грн для звичайних цигарок і 100,14 грн для преміум-класу. У 2025 році очікується середня ціна 127,4 грн за пачку.

Крім цього, у 2028 році мінімальна ціна пачки може досягти 173,6 грн. Зростання акцизів забезпечить бюджету 21,7 млрд грн у 2025 році.

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Хто така Ніна Южаніна?

Ніна Петрівна Южаніна (нар. 11 січня 1965, смт Згурівка) — український політик, народний депутат України 8-го скликання, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Заслужений економіст України, пише Вікіпедія.

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