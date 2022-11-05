Прожарювання окупантів на півдні: ЗСУ "приземлили" два російські вертольоти Ка-52 і шість дронів-камікадзе

ЗСУ "приземлили" два російські вертольоти Ка-52 і шість дронів-камікадзе / Фото УНІАН

Захисники України на південному напрямку збили два російські вертольоти Ка-52 і шість дронів-камікадзе.

Як повідомила служба зв'язків з громадськістю Повітряного командування "Південь", вертольоти ЗСУ "приземлили" на Херсонщині, а дрони захисники України збивали на Миколаївщині.

"4 листопада, пізно ввечері, на Херсонщині силами та засобами Повітряного командування "Південь" збито два російські ударні вертольоти Ка-52. Також, в небі над Миколаївщиною, збито 3 ворожих дрони-камікадзе силами і засобами Повітряного командування "Південь", ще 3 – іншими підрозділами Сил оборони півдня країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 27 жовтня українські захисники протягом сорока хвилин збили російський ударний вертоліт до-52, а також штурмовик Су-25. Вартість однієї одиниці Ка-52 становить близько $16 млн, а Су‒25 - $11 млн. тому загальна вартість знищеної техніки становить близько $27 млн.

Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. "Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", - йдеться в тексті.

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