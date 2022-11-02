ЗСУ знищили "еліту" путінської армії: 10 генералів і сотні старших офіцерів

В Україні знищено сотні офіцерів РФ / генштаб ЗСУ

Загальні втрати вищого командного складу армії російських окупантів в Україні станом на 1 листопада перевалили за 1400 осіб.

Таку інфографіку публікують у мережі дослідники ОSINT, аналізуючи втрати окупантів у війні в Україні.

Звернемо увагу, що в Україні завдяки успішним діям ЗСУ було знищено 1402 російських офіцера (понад 5 осіб на день).

Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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