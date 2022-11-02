ЗСУ знищили "еліту" путінської армії: 10 генералів і сотні старших офіцерів

В Україні завдяки успішним діям ЗСУ було знищено 1402 російських офіцера (понад 5 осіб на день).
Загальні втрати вищого командного складу армії російських окупантів в Україні станом на 1 листопада перевалили за 1400 осіб.
Таку інфографіку публікують у мережі дослідники ОSINT, аналізуючи втрати окупантів у війні в Україні.
Звернемо увагу, що в Україні завдяки успішним діям ЗСУ було знищено 1402 російських офіцера (понад 5 осіб на день).
Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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