'Є підрив': ЗСУ Осою знищили ціль окупантів у небі над Україною

Оператор навів ракету і здійснив пуск, після якого стався підрив повітряної цілі.
Бійці Збройних сил України знищили повітряну ціль російських окупантів за допомогою зенітно-ракетного комплексу Оса.
ЗРК Оса успішно вразила ціль противника в повітряному просторі України. Відповідне відео опублікував інформаційний портал Deep State UA в Telegram.
Відзначимо, що на відео зображений пульт управління цього зенітно-ракетного комплексу.
При цьому оператор навів ракету і зробив пуск, після якого стався підрив повітряної цілі.
Нагадаємо, одну з крилатих ракет РФ, запущених російськими терористами в понеділок, 10 жовтня, в небі над Україною збили бійці ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу.
Відповідне відео опубліковано в мережі. На ньому зафіксовано момент попадання з ПЗРК в ракету РФ.
За повідомленнями в мережі, українські військові збили ворожу ракету за допомогою радянського ПЗРК Ігла.
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