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ЗСУ за 40 хвилин збили ворожий вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 загальною вартістю близько $27 млн

27 жовтня 2022, 11:37

Вартість однієї одиниці Ка-52 складає близько $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн.

ЗСУ за 40 хвилин збили ворожий вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 загальною вартістю близько $27 млн
Чи встигли російські пілоти катапультуватися ‒ невідомо/ Фото Вікіпедія, УНІАН

Зранку 27 жовтня українські захисники впродовж сорока хвилин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Близько 08:00 години підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряого командування "Південь" було збито російський Ка-52", - йдеться в повідомленні.

А також зазначається, що близько 08:40 підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збив російський штурмовик Су-25.

Чи встигли російські пілоти катапультуватися ‒ не повідомляється.

Відзначимо, що за даними Вікіпедії, Ка-52 (також відомий як "Алігатор") – це російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, яка здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула". Вартість однієї одиниці Ка-52 складає 16 млн доларів США.

Водночас, як пише Вікіпедія, Су-25 – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки). Приблизна вартість такого літака – 11 млн доларів США.

Нагадаємо, 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. З бомбардувальників-ракетоносців-Ту-95 і Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555. Одна ракета знищена винищувальною авіацією, одна зенітно-ракетним підрозділом в зоні відповідальності повітряне командування "Центр" на Київщині та Вінницькій області. Ще дві ракети - збиті протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині.

Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. "Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, однак наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", - йдеться в тексті.

Більше новин про збиті ворожі цілі:

війна в Україні війна Росії та України
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