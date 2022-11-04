РФ вдарила Калібрами: ЗСУ збили три крилаті ракети окупантів

ЗСУ збили крилаті ракети РФ / Facebook/PvkZahid / УНІАН

На півдні українські зенітники збили дві крилаті ракети російських окупаційних військ.

Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Повітряного командування Південь.

"4 листопада близько 16:00 силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Південь збито дві крилаті ракети типу Калібр, якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря", — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що одна крилата ракета збита над Херсонською, інша - над Миколаївською областю.

Крім того, на південному напрямку військовослужбовці одного з розрахунків переносного зенітно-ракетного комплексу збили одну ракету росіян.

"Близько 16:00 військовослужбовці одного з розрахунків ПЗРК окремого зенітного ракетного дивізіону Повітряного командування "Центр", що виконують бойові завдання на південному напрямку, влучно вразили крилату ракету ворога", – йдеться в повідомленні командування Центр.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.

Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.

Читайте більше: