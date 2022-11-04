РФ вдарила Калібрами: ЗСУ збили три крилаті ракети окупантів

Одна крилата ракета збита над Херсонською, ще одна - над Миколаївською областю.
На півдні українські зенітники збили дві крилаті ракети російських окупаційних військ.
Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Повітряного командування Південь.
"4 листопада близько 16:00 силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Південь збито дві крилаті ракети типу Калібр, якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря", — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що одна крилата ракета збита над Херсонською, інша - над Миколаївською областю.
Крім того, на південному напрямку військовослужбовці одного з розрахунків переносного зенітно-ракетного комплексу збили одну ракету росіян.
"Близько 16:00 військовослужбовці одного з розрахунків ПЗРК окремого зенітного ракетного дивізіону Повітряного командування "Центр", що виконують бойові завдання на південному напрямку, влучно вразили крилату ракету ворога", – йдеться в повідомленні командування Центр.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.
Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.
Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.
Читайте більше:
- "Росіяни збирають сили": Жданов попередив про масовані ракетні атаки з боку РФ
- Росія може завдати повторний ракетний удар по Україні в період сильних морозів-Чорновіл
- Масова ракетна атака по Україні: є "Прильоти", ряд областей без світла і води