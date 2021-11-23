Перевірте ваші гаманці: в Україні "містичну" 100-гривневу купюру продають за шалені гроші

В Україні продають "містичні" 100 гривень: / УНІАН

Не всі українці знають, що деякі грошові знаки можуть коштувати нечуваних грошей. Так, за паперову купюру номіналом в 100 гривень з незвичайним поєднанням цифр в номері просять в 50 разів більше її номіналу.

Перегляньте свої фінансові запаси на предмет незвичайних номерів, як це зробив житель Вінниці, який виявив у себе в гаманці 100-гривневу купюру з номерним знаком YX 6666666. Номер дійсно дуже рідкісний, тому за свою паперову банкноту власник хоче отримати 5 тисяч гривень.

Відповідне оголошення розміщено на онлайн-аукціоні.

В Україні продають "містичні" 100 гривень

Купюра має унікальний номер

В Україні все активніше розвивається новий спосіб заробітку – нумізматика та боністика. Колекціонери готові платити десятки тисяч гривень за рідкісні монети, які, на перший погляд, нічим не відрізняються від інших.

А гроші, на яких цифри читаються однаково зліва й справа боністи називають "радарами" і коштують вони ще більше.