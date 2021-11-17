"Вовіна тисяча": Шмигаль пояснив, як українцям нарахують гроші за вакцинацію

Денис Шмигаль / УНІАН

Тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19 українцям нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки виключно через державний додаток "Дія". Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабміну 17 листопада.

Більш того, за словами прем'єра, ці гроші не будуть обкладатися податком і не вплинуть на отримання субсидій.

"Кошти в розмірі тисячу гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через"дію". Їх можна буде витратити на покупку квитків в кіно, театри, концерти, заняття спортом, подорожі по Україні поїздом або літаком", — зазначив прем'єр-міністр.

Керівник уряду зазначив, що учасниками програми можуть стати понад близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу. Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року.

"Ніяких податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Ці кошти не вплинуть на отримання субсидій", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що незабаром кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати тисячу гривень. Але це будуть не готівкові гроші, а своєрідний депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

У своєму зверненні глава держави підкреслив, що отримані гроші можна буде витратити на спорт, подорожі та відвідування культурних установ.