Противник застосовує тактику, проти якої немає "протиотрути": бої під Авдіївкою

Окупанти продовжують проводити наступальні та штурмові дії на Авдіївському напрямку. ВСУ може допомогти рельєф місцевості.

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Противник застосовує тактику, проти якої немає "протиотрути" / колаж: Главред, фото: Костянтин і Влада Ліберови, 53 ОМБ

Збройні Сили України ведуть оборонну операція за допомогою використання рельєфу місцевості та каскаду водосховищ на Донбасі в районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка, Бердичі. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі"Радіо Свобода".

За його словами, на Авдіївському напрямку обороні допомагає навіть рельєф, а саме - каскад водосховищ, це і стало пріоритетом.

"Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції", - пояснив Лиховій.

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Спікер повідомив, що штурмові групи російських загарбників виявилися заблокованими на підході до села Орлівка. Вони намагалися просуватися за допомогою FPV-дронів і авіації, але безуспішно.

Також він додав, що у росіян не відбувається все так просто, як багатьом здається поблизу села Орлівка. Вся справа в тому, що штурмовиків ворожої армії блокують на підходах до населених пунктів.

До того ж, про те, що польові укріплення значно допомагають ЗСУ оборонятися від піхоти ворога та артилерії, підтвердив молодший сержант 3 ОШБ Анатолій Нікітін.

"Але противник зараз застосовує тактику, проти якої у нас немає протиотрути, – удари коректованими авіабомбами по 500 кілограмів вибухівки. Це воронка п'ять метрів в глибину", - розповів військовий.

КАБ За інформацією Вікіпедії, керовані авіаційні бомби (УАБ), або коректовані авіаційні бомби (КАБ), в англомовній літературі звані розумними бомбами (англ. smart bomb), - один із видів керованих авіаційних засобів ураження (УАЗП).

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, партизанський військовий рух українців і кримських татар "Атеш" фіксує Прибуття до Білорусі військової техніки. Відомо, що стягнули не менше 60 одиниць техніки. Агенти в Telegram повідомили про прибуття великої колони техніки до Мінська. Всього близько 60 одиниць, з яких основна частина це БМП-2, а також 4МТ-ЛБ.

Також, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що після захоплення Авдіївки в Донецькій області росіяни відчули ейфорію, а тому збільшили кількість штурмів по всій лінії фронту.

До того ж, американські аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що російські військові сили просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв.

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