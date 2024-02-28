УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Противник застосовує тактику, проти якої немає "протиотрути": бої під Авдіївкою

Єлизавета Бельмас
28 лютого 2024, 15:12
Окупанти продовжують проводити наступальні та штурмові дії на Авдіївському напрямку. ВСУ може допомогти рельєф місцевості.
Противник застосовує тактику, проти якої немає
Противник застосовує тактику, проти якої немає "протиотрути" / колаж: Главред, фото: Костянтин і Влада Ліберови, 53 ОМБ

Збройні Сили України ведуть оборонну операція за допомогою використання рельєфу місцевості та каскаду водосховищ на Донбасі в районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка, Бердичі. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі"Радіо Свобода".

За його словами, на Авдіївському напрямку обороні допомагає навіть рельєф, а саме - каскад водосховищ, це і стало пріоритетом.

"Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції", - пояснив Лиховій.

відео дня

Спікер повідомив, що штурмові групи російських загарбників виявилися заблокованими на підході до села Орлівка. Вони намагалися просуватися за допомогою FPV-дронів і авіації, але безуспішно.

Також він додав, що у росіян не відбувається все так просто, як багатьом здається поблизу села Орлівка. Вся справа в тому, що штурмовиків ворожої армії блокують на підходах до населених пунктів.

До того ж, про те, що польові укріплення значно допомагають ЗСУ оборонятися від піхоти ворога та артилерії, підтвердив молодший сержант 3 ОШБ Анатолій Нікітін.

"Але противник зараз застосовує тактику, проти якої у нас немає протиотрути, – удари коректованими авіабомбами по 500 кілограмів вибухівки. Це воронка п'ять метрів в глибину", - розповів військовий.

КАБ

За інформацією Вікіпедії, керовані авіаційні бомби (УАБ), або коректовані авіаційні бомби (КАБ), в англомовній літературі звані розумними бомбами (англ. smart bomb), - один із видів керованих авіаційних засобів ураження (УАЗП).

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, партизанський військовий рух українців і кримських татар "Атеш" фіксує Прибуття до Білорусі військової техніки. Відомо, що стягнули не менше 60 одиниць техніки. Агенти в Telegram повідомили про прибуття великої колони техніки до Мінська. Всього близько 60 одиниць, з яких основна частина це БМП-2, а також 4МТ-ЛБ.

Також, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що після захоплення Авдіївки в Донецькій області росіяни відчули ейфорію, а тому збільшили кількість штурмів по всій лінії фронту.

До того ж, американські аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що російські військові сили просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні війна на Донбасі ситуація в Авдііївці
Реклама

Головне за день

У Придністров'ї звернулися "за допомогою" до Росії: які "рішення" були ухвалені

У Придністров'ї звернулися "за допомогою" до Росії: які "рішення" були ухвалені

14:36 Світ
США ухвалили важливе рішення для українських переселенців: що варто знати

США ухвалили важливе рішення для українських переселенців: що варто знати

14:30 Світ
24 лютого буде повторюватись: Буданов назвав умову закінчення війни з Росією

24 лютого буде повторюватись: Буданов назвав умову закінчення війни з Росією

14:23 Україна
Всі головні новини

Популярне

Буде реванш : українцям розкрили несподіваний сценарій закінчення війни 7103

"Буде реванш": українцям розкрили несподіваний сценарій закінчення війни

Потрапили в пастку: ЗСУ заблокували штурмові загони росіян в районі Авдіївки 5005

Потрапили в пастку: ЗСУ заблокували штурмові загони росіян в районі Авдіївки

Багато зрадників : експерт розповів, хто злив інформацію про контрнаступ ЗСУ 3580

"Багато зрадників": експерт розповів, хто "злив" інформацію про контрнаступ ЗСУ

Що сталося з Кейт Міддлтон: принц Вільям екстрено відмовився від важливого заходу 3382

Що сталося з Кейт Міддлтон: принц Вільям екстрено відмовився від важливого заходу

Останні новини

15:57

Доньку Інни Мірошниченко захейтіли в Мережі - блогерка жорстко відповіла

15:39

Вистачило би на кілька міст: Жорін зробив заяву щодо втрат Росії в Авдіївці

15:38

Справжній кулінарний шедевр: рецепт закуски, яку готувати 1 хвилинуВідео

15:35

Генпрокуратура РФ знову "взялася" за Галкіна: що сталося

15:33

Ракета Таурус: що потрібно знати про таку зброюВідео

Виплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березняВиплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березня
15:30

"Дронарня" готує інженерів БпЛА за підтримки FAVBET Tech

15:18

Заселяться роми: екс Остапчука пообіцяла влаштувати веселе життя ведучому з новою дружиною

15:14

Для чого потрібна кольорова смужка на зубній пасті: відповідь стоматологів

15:12

Противник застосовує тактику, проти якої немає "протиотрути": бої під Авдіївкою

Реклама
14:59

Як позбутися від мурах в домі: нашестя зупинить спрей з 3 інгредієнтів

14:39

"Все ще не можу повірити": ексдружина Кличка розповіла, як святкувала 50-річчя

14:36

У Придністров'ї звернулися "за допомогою" до Росії: які "рішення" були ухвалені

14:30

США ухвалили важливе рішення для українських переселенців: що варто знати

14:27

Каменських несподівано показала романтичне відео з Потапом і дивно підписала йогоВідео

14:23

24 лютого буде повторюватись: Буданов назвав умову закінчення війни з Росією

14:17

Найкраща розминка перед тренуванням: прості вправи на 6 хвилин, щоб "розігріти" тілоВідео

14:03

У Литві скасували концерт LP через худі з триколором

14:00

Франція може відправити війська в Україну, але є нюанс

13:47

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон

13:45

У Білорусі накопичують військову техніку: в Атеш розкрили деталі

Реклама
13:38

В 1 з областей України заборонили наближатись до кордону: кого це стосується

13:20

Багато сонця і +18 градусів: синоптик описала, якою погодою почнеться весна

13:18

З грошима і не тільки: 3 знаки зодіаку, яким пощастить у березні

13:04

Китайський гороскоп на 29 лютого: Тигру - опір, Змії - терпіння

12:57

"Штурм по всій лінії": офіцер ЗСУ розповів, що насправді відбувається на фронті

12:56

Санта Дімопулос повідомила, що лягає на операцію

12:53

"У мене немає іншого вибору": Адель йде зі сцени

12:43

4196 правок: у Раді розповіли, що відбувається з законом про мобілізацію

12:27

Путін втрачає контроль: у розвідці розкрили наслідки для РФ після вторгнення в Україну

12:22

Що робити, якщо чоловік не хоче дітей: психолог назвала рішення

12:14

Гороскоп Таро на березень 2024: Терезам - рішення, Скорпіонам - заздрісники, Стрільцям - прибутокВідео

12:06

ТОП-3 помилки в стилі: експерт розповіла, які речі моментально дешевлять образ

12:00

Чи зростуть тарифи на опалення та гарячу воду: у Нацбанку дали прогноз

11:55

РФ готується до війни із Китаєм: у FT розкрили таємні документи про ядерний удар

11:54

Михайло Поплавський: "IT дизайнери університету культури будуть грати у вищій лізі світової індустрії" актуально

11:54

Колишній янгол Victoria's Secret стала мамою та розсекретила ім'я немовляти

11:16

Старий вояка: у Алена Делона копи знайшли конфіскували зброю і тисячі патронів:

11:07

Дженніфер Лопес і Бена Аффлека застукали за пристрасними поцілунками

11:05

Потрібно знайти собаку за 29 секунд: загадка, з якою впораються лише одиниці

10:59

РФ має "значні успіхи" на фронті: в ISW викрили Шойгу на брехні

Реклама
10:56

Головком ЗС Великої Британії назвав можливі терміни нового контрнаступу ЗСУ

10:56

"Це приголомшливо": чоловік придумав, як очистити автомобільні килимкиВідео

10:22

Зеленський в Албанії зустрінеться з Еді Рамою: прем'єр вже зробив заяву про допомогу Україні

10:21

Армія РФ просунулася поблизу Бахмута: в ISW назвали, яке наступне місто під загрозою

10:14

Екс-бойфренд Міддлтон помер за дивних обставин у 45 років

10:12

Росіяни перегнали на аеропорт "Енгельс-2" Нові ракетоносці: у мережі з'явилися фото

09:23

Співачка LP в худі з російським триколором, подякувала фанам з РФ

09:06

Найближчими тижнями РФ може захопити нові населені пункти біля Авдіївки - ISW

08:58

Російський літак перетнув кордон: Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі

08:45

Гороскоп на завтра 29 лютого 2024: Овнам - натхнення, Тельцям - ніяких важливих рішень

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти