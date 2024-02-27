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Операція "Майдан-3": розвідка "злила" план РФ по розхитуванню ситуації в Україні

Юрій Берендій
27 лютого 2024, 18:48
В комітеті з питань розвідки при президентові попередили про спецоперацію РФ щодо дестабілізації ситуації в країні до першої половини червня.
Операція 'Майдан-3': розвідка 'злила' план РФ по розхитуванню ситуації в Україні
Операція Майдан-3 досягне кульмінації у березні-травні 2024 року / Колаж Главред, фото: УНІАН

Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, що Росія розраховує на кульмінацію своєї інформаційної спецоперації проти України найближчими тижнями. Зазначається, що до першої половини червня Росії сподівається розхитати ситуацію в країні і завдати Україні військової поразки на сході. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, посилаючись на заяву комітету з питань розвідки при президентові.

"Основні напрямки та цілі ворога – зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед наших партнерів і союзників у Світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в комітеті з питань розвідки при президентові зазначають, що ціль росіян всередині України полягає в тому, щоб деморалізувати громадян держави, посіяти паніку та розсварити українських військових з цивільними, розсварити усіх з усіма.

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Російські спецслужби мають значний досвід у проведенні гібридних воєн. Вони виділяють значні ресурси на інформаційні атаки проти України, які не поступаються з витратами на конвенційну війну.

Комітет зазначив, що у листопаді минулого року, в рамках спецоперації "Майдан-3" на поширення антиукраїнських настроїв, лише на платформі Telegram Росія витратила майже 250 млн доларів. Загальний бюджет операції, за даними розвідки, склав астрономічні 1,5 млрд доларів. Це – найбільш витратна "акція" російських спецслужб в історії.

"Спецоперація "Майдан-3" досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України", - зазначили в Комітеті.

В повідомленні йдеться про те, що методика кампанії досить типова для російських спецслужб: ставиться під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширюються панічні настрої та зневіра, штучно протиставляються цивільні та військові, спровоковуються конфлікти з нашими союзниками, розповсюджуються різноманітні "теорії змови" в суспільстві.

В Комітеті наголошують, що це відбувається на тлі публічних заяв РФ про розробку нових типів зброї, яка, за думкою росіян, має забезпечити технічну перевагу РФ над Заходом протягом наступного десятиріччя. З цього випливає, що опір цілям РФ в Україні є небезпечним для світу, тому РФ буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без України.

Також росіяни через своїх агентів впливу в Україні та по всьому світу будуть використовувати різноманітні способи, такі як організація протестних акцій, щоб свідомо дискредитувати процес обміну військовополоненими.

"За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде нанесено військову поразку на сході, в цьому і є ключова ідея їх операції", - вказують у Комітеті з питань розвідки при президентові.

Розвідники закликали українське суспільство та міжнародних партнерів і союзників посилити спільний опір та прийняти всеохопні заходи безпеки, зокрема у сфері інформаційної безпеки.

Вони також вказують на те, що це необхідно для ефективного протистояння глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни, яку Російська Федерація та її злочинні союзники ведуть проти всього цивілізованого світу.

"Нашому суспільству потрібна єдність", – підкреслюють вони.

Коли спливає президентський термін Володимира Зеленського?

20 травня 2024 року формально спливає президентський термін Володимира Зеленського. Згідно з Конституцією президент перебуватиме на посаді до обрання нового глави держави, а згідно з законом під час воєнного стану вибори не проводяться. Відтак, відповідно до основного закону, президент і Верховна Рада мать виконувати свої повноваження до наступних виборів, повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в коментарі "Радіо Свобода".

Операція Майдан-3 - що відомо

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що керівництво Кремля розробило план для його відсторонення з посади очільника держави. Він зазначив, що в Москві вигадали план дестабілізації в Україні, який умовно називається "Майдан-3".

Журналіст Артем Зябкін в ефірі ТСН повідомив, що" Україною пронеслася низка скандалів, яким точно радіє ворог".

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